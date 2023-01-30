Канселу сегодня пополнит состав «Баварии»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу близок к переходу в «Баварию».
Португалец уйдет в мюнхенский клуб на правах аренды до конца сезона. Сегодня игрок пройдет медосмотр.
В нынешнем сезоне АПЛ Канселу провел 17 матчей.
Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу близок к переходу в «Баварию».
Португалец уйдет в мюнхенский клуб на правах аренды до конца сезона. Сегодня игрок пройдет медосмотр.
В нынешнем сезоне АПЛ Канселу провел 17 матчей.
Матчи не получили линию ставок, от нас это не зависит и происходит в автоматическом режиме. Но коэффициенты просто могут появятся немного позже.
Матчи не получили линию ставок, от нас это не зависит и происходит в автоматическом режиме. Но коэффициенты просто могут появятся немного позже.