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Канселу сегодня пополнит состав «Баварии»

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протон
протон
вчера в 20:24
Канселу был самым лучшим на своем позиции, а сейчас не нужен
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:53
В Баварии думаю у него получится, они больше атакуют,чем обороняются
alexgurzan
alexgurzan ответ alex2612 (раскрыть)
вчера в 16:28
Добрый день.
Матчи не получили линию ставок, от нас это не зависит и происходит в автоматическом режиме. Но коэффициенты просто могут появятся немного позже.
alex2612
alex2612
вчера в 16:16
Здравствуйте, почему недоступны ставки ни на один матч Аргентинской Примеры 31-го числа?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:05
Невнятную Баварию он может и усилить.
Гость
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