Нападающий Тете перешёл в «Лестер» в рамках арендного соглашения.
Права на игрока принадлежат «Шахтёру», ранее игрок выступал за «Лион».
В 17 матчах Лиги 1 футболист забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Нападающий Тете перешёл в «Лестер» в рамках арендного соглашения.
Права на игрока принадлежат «Шахтёру», ранее игрок выступал за «Лион».
В 17 матчах Лиги 1 футболист забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
У него за последние 4.5 сезона нет ни одной игры в защите, а основное амплуа — райтвинг. С какой стати он стал "защитником"? ))
У него за последние 4.5 сезона нет ни одной игры в защите, а основное амплуа — райтвинг. С какой стати он стал "защитником"? ))