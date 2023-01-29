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Тете перешёл в «Лестер»

29 января 2023, 15:13

Нападающий Тете перешёл в «Лестер» в рамках арендного соглашения.

Права на игрока принадлежат «Шахтёру», ранее игрок выступал за «Лион».

В 17 матчах Лиги 1 футболист забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Тете перешёл в «Лестер»

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Все комментарии
equipolocal
equipolocal ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 10:47
Спасибо, исправили.
galem72
galem72
вчера в 10:42
"...защитник Тете перешёл в Лестер..."

У него за последние 4.5 сезона нет ни одной игры в защите, а основное амплуа — райтвинг. С какой стати он стал "защитником"? ))
Baggio R.
Baggio R. ответ Shupshup (раскрыть)
29 января в 20:48
Вингер - это и есть крайний нападающий.
Shupshup
Shupshup ответ Wolverhampton (раскрыть)
29 января в 17:41
Он скорее вингер, даже крайний нападающий
Wolverhampton
Wolverhampton
29 января в 16:16
Статистика у него хорошая для защитника.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 января в 16:14
Удачи ему на новом месте...
drug01
drug01
29 января в 16:04
Из Лиона в Лестер хорошо, ждём голы
Гость
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