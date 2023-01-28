Экс-форвард «Спартака» Ларссон перешёл в датский «Копенгаген»

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон перебрался из немецкого «Шальке» в датский «Копенгаген» на условиях аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. За датчанами закреплена возможность полностью выкупить контракт игрока.
В нынешней кампании Ларссон 11 раз выходил на поле в матчах Бундеслиги, но отличиться не сумел.
В Аллсвенскане 11 игр - 3 мяча.
В Шальке 8 игр - 0 голов.
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Как думаешь, про какой клуб Ларссон будет рассказывать детям?!)
В Аллсвенскане 11 игр - 3 мяча.
В Шальке 8 игр - 0 голов.
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Как думаешь, про какой клуб Ларссон будет рассказывать детям?!)