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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковДания. Суперлига 2022/2023

Экс-форвард «Спартака» Ларссон перешёл в датский «Копенгаген»

вчера, 23:25

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон перебрался из немецкого «Шальке» в датский «Копенгаген» на условиях аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. За датчанами закреплена возможность полностью выкупить контракт игрока.

В нынешней кампании Ларссон 11 раз выходил на поле в матчах Бундеслиги, но отличиться не сумел.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 23:59
В Спартаке, в сезоне 2020/21 29 игр - 15 мячей!
В Аллсвенскане 11 игр - 3 мяча.
В Шальке 8 игр - 0 голов.
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Как думаешь, про какой клуб Ларссон будет рассказывать детям?!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:56
Он экс игрок Шальке а не спартака.
ABir
ABir
вчера в 23:31
Пошёл по рукам на понижение
drug01
drug01
вчера в 23:30
Контракт очень удачный, опыт игры в Спартаке поможет в игре
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