Экс-форвард «Спартака» Ларссон перешёл в датский «Копенгаген»

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вчера, 23:25

Бывший нападающий «Спартака» перебрался из немецкого «Шальке» в датский «Копенгаген» на условиях аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. За датчанами закреплена возможность полностью выкупить контракт игрока.

В нынешней кампании Ларссон 11 раз выходил на поле в матчах Бундеслиги, но отличиться не сумел.