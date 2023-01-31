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Эриксен может выбыть до конца апреля из-за травмы

сегодня, 15:17

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может выбыть на длительный срок из-за травмы лодыжки, полученной во время матча с «Редингом» в Кубке Англии.

Датчанин покинул поле во втором тайме после подката со стороны нападающего команды-соперника Энди Кэрролла.

Обследование продолжается, но по первоначальным оценкам Эриксен, вероятно, не сыграет до конца апреля или начала мая.

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Все комментарии
Язагит Лера
Язагит Лера
сегодня в 19:09
ольмо или вирц тогда
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:42
Спасибо тебе, Энди.. В центре поля так сломать
Gahi
Gahi
сегодня в 18:24
Этому футболисту нужно внимательно и серьёзно относиться к своему здоровью. Удачи
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 17:38
Сегодня ТО в Англии закрывается. Не успеют один хрен.
А по сути..., нефиг ТХ парится. Пусть Санчо на место Эриксена ставит. У того практика в средней линии есть + фантазист хороший.
протон
протон
сегодня в 16:56
Заплатить 20 мультов и урвать Тилеманса. Самый шикарный вариант. Это даже будет существенным усилением полузащиты, ведь бельгиец получше Эриксена
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:52
Не везёт парню с травмами
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:41
Датчанину постоянно не везёт с травмами - пусть эта будет последняя!
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