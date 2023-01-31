Эриксен может выбыть до конца апреля из-за травмы

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сегодня, 15:17

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может выбыть на длительный срок из-за травмы лодыжки, полученной во время матча с «Редингом» в Кубке Англии.

Датчанин покинул поле во втором тайме после подката со стороны нападающего команды-соперника Энди Кэрролла.

Обследование продолжается, но по первоначальным оценкам Эриксен, вероятно, не сыграет до конца апреля или начала мая.