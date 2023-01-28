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Дембеле травмировался в матче «Барселоны» против «Жироны»

вчера, 18:56
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Жироны».

Француз провел на поле 25 минут, после чего попросил замену. Как сообщает испанская пресса, у игрока возникли проблемы с мышцами после ускорения.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:21
В нападении совсем плохо без него. Здоровья!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:38
Оперативно отреагировали - матч ещё идёт, а новость уже выложили, Усману - здоровья.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 19:37, ред.
А вот это уже проблемы для Барселоны.

Теперь они ощутят потерю в лице Депая. Дембеле выдает некоторые добротные матчи, но на него особо рассчитывать на долгий срок не стоит.

Так как он относится к категории хрустальных игроков. К таким в свое время относился Роббен и т д. Хз на сколько он теперь вылетит а от подменить его особо альтернативы не имеется. В этот промежуток сезона должен о своих планах на чемпионство заявить Королевский клуб.

Посмотрим как дальше все пойдет!
Сварожич
Сварожич
вчера в 19:29
Опять двадцать пять.... что то у него совсем со здоровьем не лады.... Здоровья ему!
drug01
drug01
вчера в 19:14
Может ещё всё обойдётся здоровья!!!
Гость
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