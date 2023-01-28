Дембеле травмировался в матче «Барселоны» против «Жироны»

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вчера, 18:56

Вингер «Барселоны» получил травму в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Жироны».

Француз провел на поле 25 минут, после чего попросил замену. Как сообщает испанская пресса, у игрока возникли проблемы с мышцами после ускорения.