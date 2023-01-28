Дембеле травмировался в матче «Барселоны» против «Жироны»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Жироны».
Француз провел на поле 25 минут, после чего попросил замену. Как сообщает испанская пресса, у игрока возникли проблемы с мышцами после ускорения.
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Жироны».
Француз провел на поле 25 минут, после чего попросил замену. Как сообщает испанская пресса, у игрока возникли проблемы с мышцами после ускорения.
Теперь они ощутят потерю в лице Депая. Дембеле выдает некоторые добротные матчи, но на него особо рассчитывать на долгий срок не стоит.
Так как он относится к категории хрустальных игроков. К таким в свое время относился Роббен и т д. Хз на сколько он теперь вылетит а от подменить его особо альтернативы не имеется. В этот промежуток сезона должен о своих планах на чемпионство заявить Королевский клуб.
Посмотрим как дальше все пойдет!
Теперь они ощутят потерю в лице Депая. Дембеле выдает некоторые добротные матчи, но на него особо рассчитывать на долгий срок не стоит.
Так как он относится к категории хрустальных игроков. К таким в свое время относился Роббен и т д. Хз на сколько он теперь вылетит а от подменить его особо альтернативы не имеется. В этот промежуток сезона должен о своих планах на чемпионство заявить Королевский клуб.
Посмотрим как дальше все пойдет!