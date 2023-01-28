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Полузащитник сборной Германии рассказал о борьбе с раком

вчера, 11:53

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан рассказал о своей борьбе с раком щитовидной железы, который был обнаружен после перехода в «Ювентус» из «Ливерпуля» в 2018 году.

У меня был рак щитовидной железы, и мне нужно было срочно сделать операцию. Это многое изменило в моей жизни. У вас может быть много денег, у вас может быть всё, но здоровье важнее всего. Это часть жизни, и я предлагаю всем пройти обследование. Неважно, насколько здоровым человек себя считает, если вовремя узнать об этих вещах, лечение может быть эффективным.

Я очень благодарен врачам «Ювентуса». Мне позвонили через два месяца после медосмотра в клубе. Я не знал, что происходит, даже не знал, что такое щитовидная железа, и никогда бы не подумал, что у меня рак. Переехать в Турин стоило только ради этого.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 12:12
Интересно, у футболистов рак чаще/реже появляется? Или мы слышим про него от них часто только из-за хорошей диагностики?
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:57
Ну что тут скажешь. Здоровья Всем !
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