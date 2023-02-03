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Гвардиола объяснил, почему отпустил Канселу в «Баварию»

сегодня, 20:49

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему дал добро на переход защитника Жоау Канселу в «Баварию» на правах аренды.

Прежде всего: я желаю ему всего наилучшего за четыре месяца в Мюнхене. После чемпионата мира мы решили изменить нашу игру, и я дал другим футболистам больше игрового времени. Канселу нужно играть, чтобы быть счастливым, и поэтому мы решили отпустить его в «Баварию».

Я не знаю, что произойдёт в следующем сезоне. Канселу внёс огромный вклад в последние два наших чемпионских титула. Я не скажу о нём ничего плохого.

«Бавария» имеет опцию выкупа Канселу за 70 млн евро. По данным СМИ, причиной ухода португальца из «Манчестер Сити» стал конфликт с Гвардиолой.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 22:06
Пеп не может всем давать столько игрового времени, сколько они хотят. Либо доказывай на поле, что достоин играть больше, либо сиди на лавке, либо ищи другой клуб. Пеп в этом плане демократичен - никого насильно не удерживает.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:01
Обошёлся довольно дипломатичным объяснением.
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