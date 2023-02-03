Гвардиола объяснил, почему отпустил Канселу в «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, почему дал добро на переход защитника в «Баварию» на правах аренды.

Прежде всего: я желаю ему всего наилучшего за четыре месяца в Мюнхене. После чемпионата мира мы решили изменить нашу игру, и я дал другим футболистам больше игрового времени. Канселу нужно играть, чтобы быть счастливым, и поэтому мы решили отпустить его в «Баварию».

Я не знаю, что произойдёт в следующем сезоне. Канселу внёс огромный вклад в последние два наших чемпионских титула. Я не скажу о нём ничего плохого.