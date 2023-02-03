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Месси рассказал об отношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022

сегодня, 08:38

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал об отношениях с партнёром по клубу Килианом Мбаппе после победы на чемпионате мира в Катаре.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 по пенальти).

Обсуждали ли мы с ним финал? Да, мы говорили об игре, о праздновании, о том, что происходило с людьми в Аргентине в те дни. И всё, больше ничего, всё было хорошо. Я тоже был на стороне проигравших, проигрывал финал чемпионата мира. Я не хотел думать о том, что тогда произошло, вспоминать об этом. Но правда в том, что с Килианом у нас проблем нет, как раз наоборот.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 13:12
У Мбаппе еще самые тяжелые испытания впереди. Выстрелить могут очень многие, но продержаться в топе более 10 лет это из разряда крайне сложного уровня. Поэтому самому Килиану вообще некогда унывать или конфликтовать с другими. А Месси всегда поддерживает молодых игроков своей команды.
Василий Дугин
Василий Дугин
сегодня в 12:16
Инопланетянин же не говорит по-французски и как же они беседовали? Или переводчика для этих целей имеют?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:08
Разницы нет кто и когда стал чемпионом но странно когда говорят чего достиг мбаппе? В его возрасте мол месси золотые мячи получал. Он стал чемпионом мира и если продолжит играть так как сейчас и золотой мяч получит
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 11:46
Ну Мбаппе наверное надоело тащить бездарного пешехода.Да и понимает,что в ЛЧ снова будут играть вдесятером,ведь обуза на поле.
Elliada
Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 11:17
Пеле был чемпионом мира в 17 лет. И что??? Какая разница кто когда стал чемпионом, нужно оценивать всю карьеру. Если победа на ЧМ для Мбаппе останется единственным значимым трофеем, о нем забудут еще до того, как он уйдет на пенсию.

К примеру, Роналдиньо стал чемпионом мира в 22 года, но легендой стал позже в Барселоне.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:13
Поражения часть футбола. Главное - уметь держать удар. Мбаппе может, как Месси, пройти через череду поражений, планомерно работать над собой и добиться успеха. Или поступить, как Роналду - обвинять всех, не меняясь и закончить где-нибудь в пустыне. Всё зависит от Мбаппе.
112910415
112910415
сегодня в 11:08
нечего делить в одной команде
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:03
Мы незабудем несуществующие пенальти
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 10:48, ред.
Ага, ага. Чемпионом мира стал не дожидаясь преклонного возраста. И скорее всего заберет за карьеру его еще разик.
В его возрасте, и даже несколько лет позже кое кто только во влажных снах был чемпионом мира.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:46
Мбаппе в 20 лет уже был чемпионом мира 👌🏽
Да и в Катаре как по мне был лучшим игроком ЧМ.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:40
Игра, есть игра. Сегодня ты проиграл, завтра, возможно, я.
Союзник противников
Союзник противников ответ 2d53et328eja (раскрыть)
сегодня в 09:35
НЕ клевещи на многодетного отца с наличием жены(а не сеньоры Пробирки)! Это у лягушонка жена-его друг.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:34
...у нас отличные отношения с Мбаппе-я забиваю,а он-нет.Даже пенальти.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 09:32
Кто такой Мбаппе ?
Нет никто , ничего не достиг ...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 09:31
Надо уметь и проигрывать
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:30
Если бы они не были одноклубниками, то Месси, наверное бы не сказал, что у них с Мбаппе отличные отношения.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ 2d53et328eja (раскрыть)
сегодня в 09:29
Заголовок как заголовок)

Дело же в основном в том, как люди интерпретируют слова))
Вот в данном случае, Вы подумали о не том, что имелось ввиду)
Комментатор до Вас нормально прочитал заголовок, новость и ответил свои мысли)

Точно ли дело в Европе?))
2d53et328eja
2d53et328eja
сегодня в 08:58
Заголовок ващще огонь! В духе современной гейропы
ДСА
ДСА
сегодня в 08:39
Для Мбаппе Месси пока еще в авторитете, не то что Неймар, который уже не авторитет.
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