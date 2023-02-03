Месси рассказал об отношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал об отношениях с партнёром по клубу Килианом Мбаппе после победы на чемпионате мира в Катаре.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 по пенальти).
Обсуждали ли мы с ним финал? Да, мы говорили об игре, о праздновании, о том, что происходило с людьми в Аргентине в те дни. И всё, больше ничего, всё было хорошо. Я тоже был на стороне проигравших, проигрывал финал чемпионата мира. Я не хотел думать о том, что тогда произошло, вспоминать об этом. Но правда в том, что с Килианом у нас проблем нет, как раз наоборот.
К примеру, Роналдиньо стал чемпионом мира в 22 года, но легендой стал позже в Барселоне.
К примеру, Роналдиньо стал чемпионом мира в 22 года, но легендой стал позже в Барселоне.
В его возрасте, и даже несколько лет позже кое кто только во влажных снах был чемпионом мира.
В его возрасте, и даже несколько лет позже кое кто только во влажных снах был чемпионом мира.
Да и в Катаре как по мне был лучшим игроком ЧМ.
Да и в Катаре как по мне был лучшим игроком ЧМ.
Нет никто , ничего не достиг ...
Нет никто , ничего не достиг ...
Дело же в основном в том, как люди интерпретируют слова))
Вот в данном случае, Вы подумали о не том, что имелось ввиду)
Комментатор до Вас нормально прочитал заголовок, новость и ответил свои мысли)
Точно ли дело в Европе?))
Дело же в основном в том, как люди интерпретируют слова))
Вот в данном случае, Вы подумали о не том, что имелось ввиду)
Комментатор до Вас нормально прочитал заголовок, новость и ответил свои мысли)
Точно ли дело в Европе?))