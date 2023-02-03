Месси рассказал об отношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022

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сегодня, 08:38

Нападающий ПСЖ рассказал об отношениях с партнёром по клубу после победы на чемпионате мира в Катаре.

В финале ЧМ -2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 по пенальти).