Месси рассказал, какой игрок сфотографировал его с кубком мира в кровати

Капитан сборной Аргентины рассказал, почему решил сделать фотографию с кубком мира в кровати после победы на чемпионате мира в Катаре.

Мы прилетели в Аргентину на рассвете, поспали очень мало. После смены часовых поясов я спал максимум 2-3 часа в день. Было 6 утра, я уже включил телевизор. Напротив моей комнаты жили Родриго де Пауль и Николас Отаменди. Думаю, через стену им было слышно, как я сходил в ванную и включил телевизор. Я не знаю, почему в ту ночь кубок мира остался в моей комнате. Похоже, партнёры по сборной оставили его для меня. Я сидел с кубком, когда в комнату зашёл де Пауль. Он сказал: «Ложись, я сфотографирую тебя».