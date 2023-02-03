Месси рассказал, какой игрок сфотографировал его с кубком мира в кровати

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему решил сделать фотографию с кубком мира в кровати после победы на чемпионате мира в Катаре.
Мы прилетели в Аргентину на рассвете, поспали очень мало. После смены часовых поясов я спал максимум 2-3 часа в день. Было 6 утра, я уже включил телевизор. Напротив моей комнаты жили Родриго де Пауль и Николас Отаменди. Думаю, через стену им было слышно, как я сходил в ванную и включил телевизор. Я не знаю, почему в ту ночь кубок мира остался в моей комнате. Похоже, партнёры по сборной оставили его для меня. Я сидел с кубком, когда в комнату зашёл де Пауль. Он сказал: «Ложись, я сфотографирую тебя».
Для целеустремлённого клоновода и 5 часов - не проблема.
А этот конкретный вообще в будущем живёт, он сам так говорил.
Для него время - песок, а песка - вагон.
Для целеустремлённого клоновода и 5 часов - не проблема.
А этот конкретный вообще в будущем живёт, он сам так говорил.
Для него время - песок, а песка - вагон.
Сделайте это прямо сейчас , не откладывай !)))
Сделайте это прямо сейчас , не откладывай !)))