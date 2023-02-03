Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Месси рассказал, какой игрок сфотографировал его с кубком мира в кровати

сегодня, 17:53

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему решил сделать фотографию с кубком мира в кровати после победы на чемпионате мира в Катаре.

Мы прилетели в Аргентину на рассвете, поспали очень мало. После смены часовых поясов я спал максимум 2-3 часа в день. Было 6 утра, я уже включил телевизор. Напротив моей комнаты жили Родриго де Пауль и Николас Отаменди. Думаю, через стену им было слышно, как я сходил в ванную и включил телевизор. Я не знаю, почему в ту ночь кубок мира остался в моей комнате. Похоже, партнёры по сборной оставили его для меня. Я сидел с кубком, когда в комнату зашёл де Пауль. Он сказал: «Ложись, я сфотографирую тебя».

Месси рассказал, какой игрок сфотографировал его с кубком мира в кровати

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси: «Из-за возраста мне будет трудно сыграть на ЧМ-2026»
Сегодня, 10:58
Месси рассказал об отношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022
Сегодня, 08:38
Бекхэм высказался о наиболее перспективном молодом футболисте
Сегодня, 00:21
Бекхэм назвал своего любимого футболиста
Вчера, 21:12
В «Баварии» отреагировали на новость о травме Мбаппе
Вчера, 20:55
Поттер: «У нас много качественных исполнителей, нам необходима конкуренция»
Вчера, 20:10
Сортировать
Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 18:17, ред.
Тоже думаю, что идиотизм, попробовали они это бы сделать с настоящим баблом, тогда только апплодисменты. А здесь что, к примеру десять клонов и с каждого ставишь на счет, где кефы нормальные, из десяти вариантов по любому попадешь в точку, ну допустим не попал в следующий раз попадешь. Вероятность выигрыша большого кефа практически гарантирована. Вопрос один, мне к примеру этот набор очков вообще не интересен, так раза два три в месяц вспоминаю что у меня очки какие то есть, так ставлю, от нечего делать, но кто то ведь трудится и зарабатывает библиотеку себе домой.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 18:12
Как скажете. Вам виднее. Пусть не 10 минут, пусть 5 часов.
Для целеустремлённого клоновода и 5 часов - не проблема.
А этот конкретный вообще в будущем живёт, он сам так говорил.
Для него время - песок, а песка - вагон.
Ironigor
Ironigor ответ matrix333 (раскрыть)
сегодня в 18:12
Великий и могучий !??
Elliada
Elliada
сегодня в 18:10
До ЧМ 2022 Месси снился Кубок Мира. Теперь ничего не снится. Месси выиграл абсолютно всё!!!!!
протон
протон
сегодня в 18:09
Если бы ограничили клоноводство, то проблем не было. Игра с одного аккаунта и всё, хоть на кеф. 2000 ставь. Сейчас упрекают тебя за набор баллов и активный набор баллов и победы не понимая какой это труд. Ну тогда как противостоять клоноводам с одного аккаунта, когда в одной группе их 15 штук? В клоноводстве не нужно набирать 10 очков за первый комментарий, попадать в лучшие на 350 очков, ре- постить посты, каждые 2 часа, комментировать. Можно просто затащить 500 клонов и создать игральную пирамиду, рассказывая, как можно побеждать. Честно скажу, и переживаю за других и готов отдавать клоноводам свои призы, если они начнут играть ну хотя бы с пару аккаунтов. Самое смешное, когда призывают создать рой клонов и играть по такой тактике. Вы представляете, что тут будет Я думаю, сайт зависнет, так как имеет свои ограничения в системе)
Ali_Hazard
Ali_Hazard
сегодня в 18:05
Сам фотограф Месси сидит на лавке Атлетико, ну и ну
Ironigor
Ironigor ответ matrix333 (раскрыть)
сегодня в 17:59
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     