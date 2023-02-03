Берлускони заявил, что в следующем сезоне «Монца» выиграет Серию А

Владелец «Монцы» во время ужина с футболистами команды выступил с речью, в который выразил уверенность, что его команда одержит победу в Серии А в следующем сезоне. Сейчас «Монца» занимает 11-е место в чемпионате Италии.

С момента прихода в клуб Палладино [тренер «Монцы»], наши дела идут хорошо. Мы действительно верим в эту команду и в наши цели, и мы хотим сделать их еще более важными. Да, мы можем сказать, что выиграем Скудетто в следующем году, а после еще и еще одно. Мы купили новых игроков, мы улучшили нашу тренировочную базу, сделав Монцелло самым большим и красивым центром в Италии. Мы вложили 25 млн долларов в ремонт стадиона. Раньше на матчи «Монцы» приходило 300 человек, а сейчас — 10 000.