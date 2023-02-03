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Берлускони заявил, что в следующем сезоне «Монца» выиграет Серию А

сегодня, 19:18

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони во время ужина с футболистами команды выступил с речью, в который выразил уверенность, что его команда одержит победу в Серии А в следующем сезоне. Сейчас «Монца» занимает 11-е место в чемпионате Италии.

С момента прихода в клуб Палладино [тренер «Монцы»], наши дела идут хорошо. Мы действительно верим в эту команду и в наши цели, и мы хотим сделать их еще более важными. Да, мы можем сказать, что выиграем Скудетто в следующем году, а после еще и еще одно. Мы купили новых игроков, мы улучшили нашу тренировочную базу, сделав Монцелло самым большим и красивым центром в Италии. Мы вложили 25 млн долларов в ремонт стадиона. Раньше на матчи «Монцы» приходило 300 человек, а сейчас — 10 000.

Берлускони заявил, что в следующем сезоне «Монца» выиграет Серию А

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 22:58
Scusate, ma se il Senor Berlusconi ha detto qualcosa, allora è lui il responsabile delle parole.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 21:31
старческий маразм
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:02
Почему в зенитовских цветах?
youtomee
youtomee
сегодня в 20:45
Но это надо тогда у всех по 15 очков списать, не только у Ювентуса
ДСА
ДСА
сегодня в 20:27
Не выиграет, но и не вылетит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:09
Верю Сильвио, куда не крути глава мафиози.
memphis
memphis
сегодня в 19:55
Купим чемпионство он хотел сказать
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:52
)
112910415
112910415
сегодня в 19:44
старенький стал
судя по речам
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:39, ред.
Говорят Берлускони купил новый автобус...
Для "бонуса" игрокам..
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:36
Ну тогда пусть готовит два автобуса с женщинами...:)))))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 19:26
Тогда, наверное, эшелон с девицами подгонишь?... Хе-хе..
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