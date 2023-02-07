МЮ летом намерен продать нескольких игроков и подписать форварда

«Манчестер Юнайтед» летом планирует расстаться с несколькими игроками, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, в число футболистов, которых МЮ намерен продать, входят Антони Марсьяль, Харри Магуайр и Алекс Теллес.
«Юнайтед» хочет подписать нападающего, в сфере интересов клуба находятся Харри Кейн из «Тоттенхэма» и Виктор Осимхен из «Наполи». Также наставник манкунианцев Эрик тен Хаг симпатизирует Гонсало Рамушу из «Бенфики» и Мохаммеду Кудусу, с которым тренер работал в «Аяксе».
... Я про форварда если что
... Я про форварда если что