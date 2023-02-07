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МЮ летом намерен продать нескольких игроков и подписать форварда

сегодня, 00:44

«Манчестер Юнайтед» летом планирует расстаться с несколькими игроками, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, в число футболистов, которых МЮ намерен продать, входят Антони Марсьяль, Харри Магуайр и Алекс Теллес.

«Юнайтед» хочет подписать нападающего, в сфере интересов клуба находятся Харри Кейн из «Тоттенхэма» и Виктор Осимхен из «Наполи». Также наставник манкунианцев Эрик тен Хаг симпатизирует Гонсало Рамушу из «Бенфики» и Мохаммеду Кудусу, с которым тренер работал в «Аяксе».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:17, ред.
Гарик пойдет либо к Пепу либо ни к кому вообще, и это правильное решение

... Я про форварда если что
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:01
Очень даже правильное решение. Можно было и в зимней паузе это сделать.
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