МЮ летом намерен продать нескольких игроков и подписать форварда

1675719876

сегодня, 00:44

«Манчестер Юнайтед» летом планирует расстаться с несколькими игроками, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, в число футболистов, которых МЮ намерен продать, входят , и .

«Юнайтед» хочет подписать нападающего, в сфере интересов клуба находятся из «Тоттенхэма» и из «Наполи». Также наставник манкунианцев симпатизирует из «Бенфики» и , с которым тренер работал в «Аяксе».