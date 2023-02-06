Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру Обамеянг

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг близок к уходу из «Челси».
В подписании игрока заинтересован «Лос-Анджелес». Форвард может рассмотреть вариант с переходом в МЛС.
Напомним, что Обамеянг уже выступал в этом сезоне за «Барселону» и «Челси», а правила ФИФА запрещают футболисту играть за три разные команды в течение одной кампании в Европе. Чтобы получать игровое время, Пьер-Эмерик может отправиться в США.
В общем ничего нового - захожу вечером на soccer - ты удалил почти все свои вчерашние сообщения. что тут скажешь - настоящий хозяин своего слова!
Собственно, что хочу спросить - это же не значит что ты передумал? Надеюсь наша вчерашняя договорённость в силе.
В общем ничего нового - захожу вечером на soccer - ты удалил почти все свои вчерашние сообщения. что тут скажешь - настоящий хозяин своего слова!
Собственно, что хочу спросить - это же не значит что ты передумал? Надеюсь наша вчерашняя договорённость в силе.