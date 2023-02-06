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Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру Обамеянг

сегодня, 16:18

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг близок к уходу из «Челси».

В подписании игрока заинтересован «Лос-Анджелес». Форвард может рассмотреть вариант с переходом в МЛС.

Напомним, что Обамеянг уже выступал в этом сезоне за «Барселону» и «Челси», а правила ФИФА запрещают футболисту играть за три разные команды в течение одной кампании в Европе. Чтобы получать игровое время, Пьер-Эмерик может отправиться в США.

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sova147
sova147 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:45
Верно такой был клуб при Абромовиче!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:43
Челси совсем посыпалось, такой клуб угробили
1 984
1 984
сегодня в 16:34
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 16:22
    Челси сейчас выглядит как безумец. Незнает кого продать и Незнает кого покупать. А больше всего вообще ничего не знают, что с этим всем делать !(
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