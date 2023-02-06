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Иско предложили «Роме» в качестве возможной замены Дзаньоло

сегодня, 20:27

Полузащитника Иско предложили «Роме», сообщает Calciomercato.

По информации источника, посредник предложил футболиста в качестве возможной замены Николо Дзаньоло, который может перебраться в «Галатасарай».

Последним клубом Иско была «Севилья», которую испанец покинул в конце прошлого года.

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Все комментарии
costard
costard
сегодня в 22:58
На бумаге выглядит неплохо, но в реальности - похоже Иско уже отработанный материал.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 21:18
Я думаю для Иско это идеальный вариант. Во первых чемпионат Италии идеально подходит для Иско. Во вторых в Италии у него может открыться так бы сказать второе дыхание и он может заиграть новыми красками. Так что кто кто а Иско при любом раскладе остаётся в плюсах. Чемпионат входит в топ 5 и клуб в чемпионате один из лидеров. И постоянно клуб играет в еврокубках. Но самое главное в етой ситуации ето как решится судьба Дзаньйолы в Риме. От этого будет зависеть дальнейшая судьба перехода Испанца в Римский клуб!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:55
Эко как зацепил, а слабо выложить как после того проиграл мне в конкурсе обиделся и не делал на протяжении долгого времени никаких действий как только удалении моих лучших комментариев?
Но как я вижу это только тебя цепляет.
Понимаю тебе обидно, но как и говорил ранее это не мои проблемы.

P.S. Когда то и деревья были большими...а факт бахвальство и бесславных проигрышей налицо.

Интересно как ты закроешь тему...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:34
Моуриньо я думаю разберётся сам .
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