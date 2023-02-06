Иско предложили «Роме» в качестве возможной замены Дзаньоло

Полузащитника Иско предложили «Роме», сообщает Calciomercato.
По информации источника, посредник предложил футболиста в качестве возможной замены Николо Дзаньоло, который может перебраться в «Галатасарай».
Последним клубом Иско была «Севилья», которую испанец покинул в конце прошлого года.
Но как я вижу это только тебя цепляет.
Понимаю тебе обидно, но как и говорил ранее это не мои проблемы.
P.S. Когда то и деревья были большими...а факт бахвальство и бесславных проигрышей налицо.
Интересно как ты закроешь тему...
Но как я вижу это только тебя цепляет.
Понимаю тебе обидно, но как и говорил ранее это не мои проблемы.
P.S. Когда то и деревья были большими...а факт бахвальство и бесславных проигрышей налицо.
Интересно как ты закроешь тему...