Иско предложили «Роме» в качестве возможной замены Дзаньоло

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сегодня, 20:27

Полузащитника предложили «Роме», сообщает Calciomercato.

По информации источника, посредник предложил футболиста в качестве возможной замены , который может перебраться в «Галатасарай».

Последним клубом Иско была «Севилья», которую испанец покинул в конце прошлого года.