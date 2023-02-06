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«Барселона» хочет подписать трёх футболистов «Ювентуса»

сегодня, 09:55

Несколько футболистов «Ювентуса» могут продолжить карьеру в «Барселоне».

Каталонский клуб рассчитывает подписать Душана Влаховича, Федерико Кьезу и Мануэля Локателли.

Учитывая тот факт, что с «Ювентуса» сняли 15 очков, из-за чего туринская команда может не попасть в еврокубки, игроки могут рассмотреть вариант с уходом из клуба.

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Все комментарии
xajaks
xajaks
сегодня в 12:00
Где деньги, Зин?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:49
И Аллегри тоже забирайте в нагрузку.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 11:48
Да судя по всем последним новостям Ювентусу в ближайшие годы будет тяжело. На данный момент конечно состав у них сильный. Но если будут снимать ещё очки и заберут Еврокубки то удержать их будет очень тяжело. Со снятием 15 очок с команды ситуация в таблице резко изменилась. А если ещё будут снимать то будет ещё тяжелее. Время покажет как команда выйдет с нынешней очень не простой ситуации!!!!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 11:18
Нечего было мутные дела делать. Естественно что в такой ситуации разбегутся игроки. Молодежь пусть уже сейчас наигрывают, чтоб было кем следующий сезон играть.
112910415
112910415
сегодня в 11:15
как "Дед Мазай и зайцы" ?
типа подбирают тонущих ?
FenixSL
FenixSL
сегодня в 10:58
в таком случае, отрыв в 8 очков будет в обратную сторону
провальные трансферы из скучного юве ничего хорошего не принесут
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 10:50
У Барселоны на позиции Влаховича уже есть Левандовски, серб пригодился бы другим командам, у которых нет чистого ЦН (Бавария, Ливерпуль)
rzr8m3qaku4a
rzr8m3qaku4a ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 10:38
Все набросились на бедную команду
rhskmz
rhskmz
сегодня в 10:36
Так убивали Ювентус ...
galem72
galem72
сегодня в 10:34
Немудрено получить утечку своих кадров при таких финансовых, административных и санкционных проблемах.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 10:28
Налетай, торопись - покупай живопись...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:22
Да сколько рычагов у этой Барсы?))
adekvat
adekvat
сегодня в 10:18
Еще 20 обещают снять, разбежится пол команды.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:58
Ювентус сейчас застоялый проект
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