«Барселона» хочет подписать трёх футболистов «Ювентуса»

Несколько футболистов «Ювентуса» могут продолжить карьеру в «Барселоне».
Каталонский клуб рассчитывает подписать Душана Влаховича, Федерико Кьезу и Мануэля Локателли.
Учитывая тот факт, что с «Ювентуса» сняли 15 очков, из-за чего туринская команда может не попасть в еврокубки, игроки могут рассмотреть вариант с уходом из клуба.
типа подбирают тонущих ?
типа подбирают тонущих ?
провальные трансферы из скучного юве ничего хорошего не принесут
провальные трансферы из скучного юве ничего хорошего не принесут