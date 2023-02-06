«Барселона» хочет подписать трёх футболистов «Ювентуса»

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сегодня, 09:55

Несколько футболистов «Ювентуса» могут продолжить карьеру в «Барселоне».

Каталонский клуб рассчитывает подписать , и .

Учитывая тот факт, что с «Ювентуса» сняли 15 очков, из-за чего туринская команда может не попасть в еврокубки, игроки могут рассмотреть вариант с уходом из клуба.