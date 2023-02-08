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Компани: «Футбольная индустрия не имеет особого права указывать пальцем»

вчера, 22:51

Экс-защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, который является главным тренером «Бернли», высказался о текущей ситуации «горожан».

Я смотрю на это и порой закатываю глаза. Без сомнения, в мире есть много бдительных людей, которые придут и скажут вам, что вы сделали не так. Если каждый начнет смотреть на себя, то поймет, что футбольная индустрия не имеет особого права указывать пальцем.

Думаю, все слегка улыбнутся, если узнают, какова футбольная индустрия на самом деле. Я не доверяю людям, которые часто указывают пальцем. Займись собой, старайся и постоянно стремись становиться лучше, я скептически отношусь к тем ситуациям, когда начинают тыкать пальцем.

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Neutron034
Neutron034
вчера в 23:22
Венсан Компани теперь тренер, а не игрок Ман Сити. Гораздо легче высказаться.
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