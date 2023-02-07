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Аймар: «Наша сборная объединяет людей»

вчера, 23:30

Член тренерского штаба сборной Аргентины Пабло Аймар рассказал, что аргентинская национальная команда объединяет людей.

Сборная Аргентины объединяет – не только футбольная команда, но и сборные в других видах спорта. Я знаю людей, которые собирались вместе, чтобы посмотреть Кубок Дэвиса, когда мы его выиграли.

И я не понаслышке знаю, что были люди, которые долгое время друг с другом не общались, но затем собрались вместе, чтобы посмотреть финал Кубка Америки, и это закончилось объятиями.

Наша сборная объединяет людей.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:06
После такой значимой победы на чемпионате ещё долго будет всеобщий праздник
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:01
Ну конечно победа на ЧМ - была для Аргентины национальным праздником!
Гость
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