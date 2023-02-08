Тен Хаг рассказал о полезности Вегхорста для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о влиянии нападающего на игру команды.

Он помогает игрокам вокруг себя выступать лучше. Как команда мы должны трудиться эффективнее, чтобы предугадывать его движения, потому что он здорово двигается, много раз он был близок к голу. У него было много грамотных перемещений, и он уже внес большой вклад в наши результаты.

Он будет забивать, а пока он занимается другим, делает это хорошо. Речь не об индивидуальных голах, а о командных, нужны общие победы. В разных аспектах игры он проявляет себя достойно.