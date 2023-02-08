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Тен Хаг рассказал о полезности Вегхорста для «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 20:33

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о влиянии нападающего Вута Вегхорста на игру команды.

Он помогает игрокам вокруг себя выступать лучше. Как команда мы должны трудиться эффективнее, чтобы предугадывать его движения, потому что он здорово двигается, много раз он был близок к голу. У него было много грамотных перемещений, и он уже внес большой вклад в наши результаты.

Он будет забивать, а пока он занимается другим, делает это хорошо. Речь не об индивидуальных голах, а о командных, нужны общие победы. В разных аспектах игры он проявляет себя достойно.

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Все комментарии
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 23:55
Он такой длинный.. Конечно много работы будет для соперника, это даже не обсуждается. Трудолюбие на поле, мы это уже видели в 6 его матчах. Так что всё ок.
протон
протон
сегодня в 22:30
Вегорст очень полезный нап.
Вегорста надо оставлять при любом раскладе - даже в случае покупки Кейна или Осимхена.
Работоспособность хорошая, в схему он влился гораздо лучше того же Антони, а еще он не обычный шкаф, а шкаф, подключающийся к прессингу и работающий на команду.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:58
Помогает команде,а значит нужен !
Гость
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