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Анчелотти: «Стадион будет переполнен, нас ждёт отличный матч»

вчера, 21:40
Аль-АхлиЛоготип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от полуфинального матча Клубного чемпионата мира против египетского клуба «Аль-Ахли».

Клубный чемпионат мира – очень важный турнир. Это значит, что мы все выполнили хорошо. Мы очень рады быть в стране, где у нас много болельщиков.

Мы можем подарить им радость и хорошо завершить великолепный сезон. Это очень хороший импульс для текущего сезона, в котором мы еще должны многого добиться.

У клуба с такой историей, очевидно, есть болельщики, которые очень близки к команде. Стадион будет переполнен, нас ждёт отличный матч. Я думаю, что в Марокко много поклонников «Реала», и что им понравится хорошая конкурентоспособная встреча двух коллективов, которые очень хотят выйти в финал.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:46
Надеюсь, что Анчелотти выиграет этот трофей. Да, безусловно он не самый престижный в мире, тем не менее для того, чтобы участвовать в нем Мадрид выиграл Лигу Чемпионов и раз есть шанс завоевать трофей, который будет украшать клубный музей, то нужно отдавать все силы для этого и хоть как-то "подсластить" пилюлю в свете последних игр.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:14
Вопрос один:

- Сколько Реал отгрузит «Аль-Ахли», а если нет то почему...))))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:56
Добрый вечер. Провокация другого пользователя.
Гость
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