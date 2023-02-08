Анчелотти: «Стадион будет переполнен, нас ждёт отличный матч»

Главный тренер «Реала» поделился ожиданиями от полуфинального матча Клубного чемпионата мира против египетского клуба «Аль-Ахли».

Клубный чемпионат мира – очень важный турнир. Это значит, что мы все выполнили хорошо. Мы очень рады быть в стране, где у нас много болельщиков.

Мы можем подарить им радость и хорошо завершить великолепный сезон. Это очень хороший импульс для текущего сезона, в котором мы еще должны многого добиться.

У клуба с такой историей, очевидно, есть болельщики, которые очень близки к команде. Стадион будет переполнен, нас ждёт отличный матч. Я думаю, что в Марокко много поклонников «Реала», и что им понравится хорошая конкурентоспособная встреча двух коллективов, которые очень хотят выйти в финал.