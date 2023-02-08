Куман высказался об игре «Барселоны» под руководством Хави

Экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил игру команды под руководством Хави.
У «Барсы» все очень хорошо. Я видел их игру с «Реалом», они выглядели шикарно. Выступили замечательно.
Но да, если вы набираете до 10-12 новых футболистов, все становится несколько проще. Все зависит от качества состава.
В мои времена все было иначе.
1) Поверил в Педри, 2) За лучший сезон Де Йонга, 3) За лучший сезон Гризманна
Но...
1) Предпочитал Лангле вместо Араухо. Даже ставил на эту позицию Де Йонга и Бускетса. 2) Был инициатором выставления Суареса на мороз (потом Луис приносит Атлетико Ла Лигу на блюдечке) 3) Не выиграл ни одного топ матча (Только у Юве в группе ЛЧ в гостях).
Ну а так что, у Кумана все зависело от Лео и Ко. В первом сезон Лео провалил первую часть сезона и Барса хромала, во второй части Лео взял себя в руки и тащил сильно, ему в этом стабильно помогали Педри и Френки, иногда Араухо, Гриз, и Бус, эти трое были не стабильны, а остальные провалили сезон. Потом ушел Лео, Педри получил травму, Френки один ничего не смог, и Барса хромала и была на 7 месте к приходу Хави.
1) Поверил в Педри, 2) За лучший сезон Де Йонга, 3) За лучший сезон Гризманна
Но...
1) Предпочитал Лангле вместо Араухо. Даже ставил на эту позицию Де Йонга и Бускетса. 2) Был инициатором выставления Суареса на мороз (потом Луис приносит Атлетико Ла Лигу на блюдечке) 3) Не выиграл ни одного топ матча (Только у Юве в группе ЛЧ в гостях).
Ну а так что, у Кумана все зависело от Лео и Ко. В первом сезон Лео провалил первую часть сезона и Барса хромала, во второй части Лео взял себя в руки и тащил сильно, ему в этом стабильно помогали Педри и Френки, иногда Араухо, Гриз, и Бус, эти трое были не стабильны, а остальные провалили сезон. Потом ушел Лео, Педри получил травму, Френки один ничего не смог, и Барса хромала и была на 7 месте к приходу Хави.