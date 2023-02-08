Куман высказался об игре «Барселоны» под руководством Хави

Экс-тренер «Барселоны» оценил игру команды под руководством Хави.

У «Барсы» все очень хорошо. Я видел их игру с «Реалом», они выглядели шикарно. Выступили замечательно.

Но да, если вы набираете до 10-12 новых футболистов, все становится несколько проще. Все зависит от качества состава.

В мои времена все было иначе.