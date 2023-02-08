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Куман высказался об игре «Барселоны» под руководством Хави

сегодня, 17:11

Экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил игру команды под руководством Хави.

У «Барсы» все очень хорошо. Я видел их игру с «Реалом», они выглядели шикарно. Выступили замечательно.

Но да, если вы набираете до 10-12 новых футболистов, все становится несколько проще. Все зависит от качества состава.

В мои времена все было иначе.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:09
"В мои времена было всё иначе". - думаю да.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 20:04
Точно ли это зависть?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:04
Как говорится "завидуйте молча".
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:28, ред.
Спасибо Куману за:

1) Поверил в Педри, 2) За лучший сезон Де Йонга, 3) За лучший сезон Гризманна

Но...
1) Предпочитал Лангле вместо Араухо. Даже ставил на эту позицию Де Йонга и Бускетса. 2) Был инициатором выставления Суареса на мороз (потом Луис приносит Атлетико Ла Лигу на блюдечке) 3) Не выиграл ни одного топ матча (Только у Юве в группе ЛЧ в гостях).

Ну а так что, у Кумана все зависело от Лео и Ко. В первом сезон Лео провалил первую часть сезона и Барса хромала, во второй части Лео взял себя в руки и тащил сильно, ему в этом стабильно помогали Педри и Френки, иногда Араухо, Гриз, и Бус, эти трое были не стабильны, а остальные провалили сезон. Потом ушел Лео, Педри получил травму, Френки один ничего не смог, и Барса хромала и была на 7 месте к приходу Хави.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:18, ред.
Классный был игрок . Но как тренер никакой и видимо как человек очень неприятный .
9udenrrxxs48
9udenrrxxs48
сегодня в 17:16
Знатно бомбануло у физрука
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