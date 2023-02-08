Агбонлахор: «Я хочу, чтобы „Манчестер Сити“ лишили очков»

Экс-игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился мнением о ситуации вокруг «Манчестер Сити».
Я был очень сильно удивлен, когда впервые узнал об этом. Я думал, что клубы наверняка понимают, что делают. Сейчас в футболе невозможно избежать наказания. АПЛ следила за «Сити», наблюдала за деятельностью клуба. И теперь «горожане» могут начать следующий сезон с минус 14 или 15 очками. В Серии А такое было, когда «Ювентус» лишили баллов, и теперь он, видимо, останется без Лиги чемпионов.
Я бы не хотел, чтобы «Сити» штрафовали на 50 млн фунтов, ибо владельцы все смогут возместить из своего кармана. Я хочу, чтобы команду лишили очков, и если процесс займет несколько месяцев, то пусть «Сити» начнет следующий сезон с минусом.
Уйдут все топ игроки и Пеп тоже
Потому что за Сити играют только ради денег и своих Дель Пьеро и Буффонов у них нет!
Уйдут все топ игроки и Пеп тоже
Потому что за Сити играют только ради денег и своих Дель Пьеро и Буффонов у них нет!
В Сити работают хорошие профессионалы, способные развалить любое обвинение в экономической сфере , из-за этого фактора и была проведена работа АПЛ на дистанции целых четырех лет, проходящая, чуть ли, не в секретном режиме. Они тупо собирали достаточный материал, чтобы дело не "рассыпалось на фракталы" в зародыше.
Я могу лишь сказать, как человек немного понимающий в этой сфере, что доказать, например, наличие завышенных ( отличных от классической модели расходов на маркетинг) контрактов от афеллированных спонсоров/рекламодателей --- будет сверх-сверх-сверхсложно
Но всё же отбирать трофеи это слишком. Такие трансферы топ клубы делали десятилетиями. Даже в последние трансферные окна перед введением фэйр плэй. Как-то странно это получается, топ клубы совершают дорогие трансферы, выигрывают трофеи, а через год всё это уже нарушение и отбирание трофеев.
В Сити работают хорошие профессионалы, способные развалить любое обвинение в экономической сфере , из-за этого фактора и была проведена работа АПЛ на дистанции целых четырех лет, проходящая, чуть ли, не в секретном режиме. Они тупо собирали достаточный материал, чтобы дело не "рассыпалось на фракталы" в зародыше.
Я могу лишь сказать, как человек немного понимающий в этой сфере, что доказать, например, наличие завышенных ( отличных от классической модели расходов на маркетинг) контрактов от афеллированных спонсоров/рекламодателей --- будет сверх-сверх-сверхсложно
Но всё же отбирать трофеи это слишком. Такие трансферы топ клубы делали десятилетиями. Даже в последние трансферные окна перед введением фэйр плэй. Как-то странно это получается, топ клубы совершают дорогие трансферы, выигрывают трофеи, а через год всё это уже нарушение и отбирание трофеев.
разве что фанаты, которые появились у МС с бешенными трансферами
разве что фанаты, которые появились у МС с бешенными трансферами