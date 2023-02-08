Агбонлахор: «Я хочу, чтобы „Манчестер Сити“ лишили очков»

Экс-игрок «Астон Виллы» поделился мнением о ситуации вокруг «Манчестер Сити».

Я был очень сильно удивлен, когда впервые узнал об этом. Я думал, что клубы наверняка понимают, что делают. Сейчас в футболе невозможно избежать наказания. АПЛ следила за «Сити», наблюдала за деятельностью клуба. И теперь «горожане» могут начать следующий сезон с минус 14 или 15 очками. В Серии А такое было, когда «Ювентус» лишили баллов, и теперь он, видимо, останется без Лиги чемпионов.

Я бы не хотел, чтобы «Сити» штрафовали на 50 млн фунтов, ибо владельцы все смогут возместить из своего кармана. Я хочу, чтобы команду лишили очков, и если процесс займет несколько месяцев, то пусть «Сити» начнет следующий сезон с минусом.