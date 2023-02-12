Сборная России — Жиркову: «Спасибо за всё, Юрий Валентинович»

Сборная России обратилась к Юрию Жиркову, объявившему о завершении профессиональной карьеры.
Юрий дебютировал за взрослую национальную команду 9 февраля 2005 года в матче с Италией, выйдя в стартовом составе. На клубном уровне Жирков выступал за тамбовский «Спартак», где начал карьеру игрока, а также за ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».
Многого добился, очень долго держался на высоком уровне. Был один из лучших в сборной в своём поколении.
Видимо ушел последний из полевых, олицетворяющий то поколение, способное хоть что-то выигрывать в Европе. Эти парни, родившиеся и начавшие играть в футбол еще в Союзе, знавали вместе со страной не самые лучшие времена и добивались всего только пахотой. С ним, можно сказать, коробчка закрылась. Теперь еще долго будем жить только воспоминаниями...
А воспоминания классные, чего уж)). 18 мая 2005-го и 21 июня 2008 - это здорово, это на всю жизнь! И Юрий Валентинович к ним имеет самое непосредственное отношение.
Удачи, счастья и здоровья. Спасибо за игру.
Многого добился, очень долго держался на высоком уровне. Был один из лучших в сборной в своём поколении.
Видимо ушел последний из полевых, олицетворяющий то поколение, способное хоть что-то выигрывать в Европе. Эти парни, родившиеся и начавшие играть в футбол еще в Союзе, знавали вместе со страной не самые лучшие времена и добивались всего только пахотой. С ним, можно сказать, коробчка закрылась. Теперь еще долго будем жить только воспоминаниями...
А воспоминания классные, чего уж)). 18 мая 2005-го и 21 июня 2008 - это здорово, это на всю жизнь! И Юрий Валентинович к ним имеет самое непосредственное отношение.
Удачи, счастья и здоровья. Спасибо за игру.