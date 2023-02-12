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Сборная России — Жиркову: «Спасибо за всё, Юрий Валентинович»

вчера, 22:28

Сборная России обратилась к Юрию Жиркову, объявившему о завершении профессиональной карьеры.

Юрий дебютировал за взрослую национальную команду 9 февраля 2005 года в матче с Италией, выйдя в стартовом составе. На клубном уровне Жирков выступал за тамбовский «Спартак», где начал карьеру игрока, а также за ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:27
Одним экспертом-аналитиком на Матч-ТВ стало больше.
s9pjpb7xw85j
s9pjpb7xw85j
сегодня в 01:38
Неустанный трудоголик, пора и отдохнуть!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:46
Спасибо Жиркову за всё, особенно за Кубок УЕФА 2005 с ЦСКА и за бронзу России на Евро 2008. Он, кстати, был предпоследний действующий из той бронзовой сборной Хиддинка. Остался один Акинфеев.
minai
minai
вчера в 23:19, ред.
Один из великолепной сборной Хиддинка образца 2008 года.
Браво, Юра ! Браво, Гуус ! Браво, парни !
протон
протон
вчера в 22:57
Один из игроков, который своей самоотдачей и трудом добился многого!
Многого добился, очень долго держался на высоком уровне. Был один из лучших в сборной в своём поколении.
Видимо ушел последний из полевых, олицетворяющий то поколение, способное хоть что-то выигрывать в Европе. Эти парни, родившиеся и начавшие играть в футбол еще в Союзе, знавали вместе со страной не самые лучшие времена и добивались всего только пахотой. С ним, можно сказать, коробчка закрылась. Теперь еще долго будем жить только воспоминаниями...
А воспоминания классные, чего уж)). 18 мая 2005-го и 21 июня 2008 - это здорово, это на всю жизнь! И Юрий Валентинович к ним имеет самое непосредственное отношение.
Удачи, счастья и здоровья. Спасибо за игру.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:30
Всей своей карьерой доказал, что он трудяга от футбола!
Гость
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