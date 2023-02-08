Счётная палата РФ проводит контрольное мероприятие в РФС

Счётная палата Российской Федерации проводит контрольное мероприятие в РФС . В пресс-службе Счётной палаты сообщили:

В соответствии с планом работы Счётная палата Российской Федерации проводит контрольное мероприятие «Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счёт средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020-2022 годах». Мероприятие проводится на нескольких объектах контроля, в том числе в Российском футбольном союзе. До завершения мероприятия и рассмотрения его результатов на коллегии Счётной палаты в июне 2023 года комментарии не могут быть предоставлены.