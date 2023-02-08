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Счётная палата РФ проводит контрольное мероприятие в РФС

сегодня, 15:21

Счётная палата Российской Федерации проводит контрольное мероприятие в РФС. В пресс-службе Счётной палаты сообщили:

В соответствии с планом работы Счётная палата Российской Федерации проводит контрольное мероприятие «Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счёт средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020-2022 годах». Мероприятие проводится на нескольких объектах контроля, в том числе в Российском футбольном союзе. До завершения мероприятия и рассмотрения его результатов на коллегии Счётной палаты в июне 2023 года комментарии не могут быть предоставлены.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:07, ред.
В полной Бесполезности существования РФС на деньги 💰 💰 💰 Госбюджета, заинтересовались наконец-то и в Счётной палате ! Оказывается не только у клубов и футбольных болельщиков есть множество вопросов к так называемой "деятельности " или скорее всего к полному бездействию этой организации . Давно пора навести порядок в РФС и убрать влияние Газпрома на эту организацию . Да и во всём Минспорте нужно навести порядок, который давным давно нуждается в реформировании .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:00
Поговаривают...члены Счётной палаты сами ждут недождутся окончания этого затянувшегося мероприятия
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:32
Так, что бы нам ещё посчитать...
wzyn6b3c5vdg
wzyn6b3c5vdg ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 15:32
Не зря ведь говорят, что если после корпоратива осталась водка, значит в коллективе проблемы!
ДСА
ДСА
сегодня в 15:28
Пересчитывают количество бутылок алкоголя, оставшихся после проводимых мероприятий.
akmd8dfyxmp8
akmd8dfyxmp8
сегодня в 15:28
Счётная палата считает какой в РФС процент 14ков
Гость
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