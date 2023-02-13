«Ливерпуль» установил цену за Матипа

Защитник Жоэль Матип может покинуть «Ливерпуль» этим летом.
«Красные» готовы продать камерунца за 15 млн фунтов стерлингов.
Матип выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
Защитник Жоэль Матип может покинуть «Ливерпуль» этим летом.
«Красные» готовы продать камерунца за 15 млн фунтов стерлингов.
Матип выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
Он не нравится мне только тем, что через чур хвастается и считает себя супер игроком, что собственно далеко от истины.
По поводу его акции "ударим клонами по результатам конкурса" могу сказать следующее.
Он своими действиями показывает несправедливость ко всему.
Вот скажите есть ли справедливость к примеру если любитель футбола, которому нравиться общаться на соккере, но у него есть семья, дети, работа, друзья и он не может сутками седеть на сайте и зарабатывать очки для конкурса?
Да он заходит иногда вечером или на выходных когда показывают футбол.
А тут по сути ему в открытую говорят, что он здесь никто, так как не может бороться с теми у кого 40-50 тысяч очков за месяц.
Это справедливо? Да это так же справедливо сейчас делает гор по отношению к тем кто "живёт" на сайте и кому сейчас не нравится, что "зарабатывает" очки в пустую.
Так же могу сказать по поводу слов гора "Знаете, и давайте не будем решать за меня - почему я не в этой группе".
Вот тут я с ним полностью согласен.
Вообще не понимаю почему кто то себя возомнил здесь вершителем и решает кто и где должен находиться и с кем то соревноваться.
Я к примеру давно сказал, что я не с кем не соревнуюсь, а просто играю чисто за интерес и мне не важно кого я обыграю и уж тем более не буду горевать, если кто то будет выше меня.
Но это возвели в ранг моей боязни и открыто провоцируют меня (почему на это не реагирует администрация, это уже другой вопрос).
Протон: Байкал и Гор бояться выйти со мной на бой. Вот особенно жду Байкала в марте в своей группе. Надеюсь на удачу. Он окажется в моей группе.
Кого я боюсь? Или я что определяю в какой группе и с кем я окажусь?
Так, что это чистой воды провокация.
Думаю на такие провокации всё таки надо обращать внимания.
Он не нравится мне только тем, что через чур хвастается и считает себя супер игроком, что собственно далеко от истины.
По поводу его акции "ударим клонами по результатам конкурса" могу сказать следующее.
Он своими действиями показывает несправедливость ко всему.
Вот скажите есть ли справедливость к примеру если любитель футбола, которому нравиться общаться на соккере, но у него есть семья, дети, работа, друзья и он не может сутками седеть на сайте и зарабатывать очки для конкурса?
Да он заходит иногда вечером или на выходных когда показывают футбол.
А тут по сути ему в открытую говорят, что он здесь никто, так как не может бороться с теми у кого 40-50 тысяч очков за месяц.
Это справедливо? Да это так же справедливо сейчас делает гор по отношению к тем кто "живёт" на сайте и кому сейчас не нравится, что "зарабатывает" очки в пустую.
Так же могу сказать по поводу слов гора "Знаете, и давайте не будем решать за меня - почему я не в этой группе".
Вот тут я с ним полностью согласен.
Вообще не понимаю почему кто то себя возомнил здесь вершителем и решает кто и где должен находиться и с кем то соревноваться.
Я к примеру давно сказал, что я не с кем не соревнуюсь, а просто играю чисто за интерес и мне не важно кого я обыграю и уж тем более не буду горевать, если кто то будет выше меня.
Но это возвели в ранг моей боязни и открыто провоцируют меня (почему на это не реагирует администрация, это уже другой вопрос).
Протон: Байкал и Гор бояться выйти со мной на бой. Вот особенно жду Байкала в марте в своей группе. Надеюсь на удачу. Он окажется в моей группе.
Кого я боюсь? Или я что определяю в какой группе и с кем я окажусь?
Так, что это чистой воды провокация.
Думаю на такие провокации всё таки надо обращать внимания.
Цена подходящая - 167 тыс. фунтов за один кг.!)
Поторговаться до 150 тыщщщщ и надо брать!)
РПЛ! АУ!
Цена подходящая - 167 тыс. фунтов за один кг.!)
Поторговаться до 150 тыщщщщ и надо брать!)
РПЛ! АУ!