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«Барселона» хочет вернуть Гвардиолу и подписать двух игроков «Ман Сити»

сегодня, 08:20

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Такой вариант «сине-гранатовые» прорабатывают, если на «Манчестер Сити» будут наложены санкции из-за нарушений финансового фэйр-плей. Также каталонский клуб намерен подписать двух футболистов «горожан» — Хулиана Альвареса и Родри.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 16:26
Обратно - в тренерскую колоду!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:25
Надоть дать Хави дохавать этот чебурек, а потом брать лысого повара для жарки шаурмы) И это при условии, что "МС" попадут под первый мыловаренный пакет санкций!)
Sadjon
Sadjon
сегодня в 15:41, ред.
Думаю, что это бред....
Икарус
Икарус
сегодня в 15:12
Хави на всех парах мчится к чемпионству, и тут его менять на Гварди.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 13:22
Не уверен, что Гвардиола в данной конкретной ситуации сильнее и чем-то в принципе лучше Хави. Достаточно сравнить бэкграунд обоих тренеров. Гвардиола приходил в команды, у которых исключительные финансовые возможности и определенные позиции в своих лигах. Эллиада, даже можешь не начинать про Барсу перед началом сезона 08-09. Временный спад, плюс ко всему в сезоне 07-08 Барса играла в полуфинале ЛЧ, а это точно говорит о силе команды. Факт остается фактом, Гвардиола тренирует заведомо очень сильные коллективы, как в игровом плане так и в финансовом.
А что же Хави. Грубо говоря, в тренерском деле Хави ноунейм, без опыта. Барса - первое его серьезное испытание. И надо признать, что справляется он отлично. Да, Хави прикупили исполнителей за не маленькие деньги, спору нет. Но процесс адаптации этих новичков прошел великолепно и это на 100% заслуга тренера. Гвардиола не имел дела с такой грандиозной перестройкой команды. Всегда усилялся 2-3 игроками летом и 1-2 зимой, и то для ротации.
Как по мне, Хави сильнее как кризис-менеджер на 2 головы.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 11:50
Бред..
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:41
Запасной аэродром уже готов, а Хави куда?
rhskmz
rhskmz
сегодня в 11:41
Налетай пока подешевело !
112910415
112910415
сегодня в 11:01
это всё лишнее
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:46, ред.
лучше Холланда и Мбаппе, вместо этих двух никчемностей
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:58, ред.
Думаю, в Барселоне и Зави отлично справляется, и думаю Лапорту лучше не стоит дергать тренера у которого всё стало получаться, и который навел порядок в команде, избавил ее от ненужного шлака, и лидирует в ЛаЛиге!

Если Хави продолжет в том же ключе, то сможет вывести клуб на прежний уровень. А всякие разговоры по поводу смены тренера и тому подобное пойдут только во вред.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:31
Вроде Хави навёл порядок в клубе осталось дождаться окончательного результата, а Гвардиола пусть Манчестер Сити к победе в Лиге Чемпионов УЕФА готовит. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:46
Опять чьи-то фантазии, хотелки ,прикидки .
ДСА
ДСА
сегодня в 08:46
Хищники уже приготовились разорвать Манчестер Сити.
adekvat
adekvat ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 08:39
Команду выкинут из АПЛ все сами разбегутся, кто куда.
shlomo
shlomo ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:38
Добра Вам!

В одной группе точно не будет...:))) .... потому что его там НЕТ от слова совсем... группа на "точный счет".... он там не любит играть (за точный счет всего дают 1600 очков...:)))
ssspartak
ssspartak
сегодня в 08:28
Зачем нужно было уходить тогда? Венгер в Арсенале долгие годы работал. И успешно и не очень. Никуда не уходил
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:28
В Барсе придется работать, а в Ман.Сити пока что отбывает,и денег наверное здесь поболя,хотя бы лысого спросили,хочет ли он обратно?!
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