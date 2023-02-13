«Барселона» хочет вернуть Гвардиолу и подписать двух игроков «Ман Сити»

1676265657

сегодня, 08:20

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением главного тренера .

Такой вариант «сине-гранатовые» прорабатывают, если на «Манчестер Сити» будут наложены санкции из-за нарушений финансового фэйр-плей. Также каталонский клуб намерен подписать двух футболистов «горожан» — и .

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.