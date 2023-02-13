«Барселона» хочет вернуть Гвардиолу и подписать двух игроков «Ман Сити»

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Такой вариант «сине-гранатовые» прорабатывают, если на «Манчестер Сити» будут наложены санкции из-за нарушений финансового фэйр-плей. Также каталонский клуб намерен подписать двух футболистов «горожан» — Хулиана Альвареса и Родри.
Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.
Если Хави продолжет в том же ключе, то сможет вывести клуб на прежний уровень. А всякие разговоры по поводу смены тренера и тому подобное пойдут только во вред.
Если Хави продолжет в том же ключе, то сможет вывести клуб на прежний уровень. А всякие разговоры по поводу смены тренера и тому подобное пойдут только во вред.