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Клуб АПЛ предложил 25 млн евро за бывшего защитника ЦСКА

вчера, 19:39

Агент защитника «Удинезе» Яки Бийола Роберт Чибеж рассказал об интересе к игроку со стороны различных клубов.

Словенский футболист летом 2022 года перешёл в итальянскую команду из ЦСКА.

Мы разговариваем с одним клубом Английской Премьер-Лиги, они предлагают за Яку 25 миллионов евро со всеми бонусами. Мы ответили, что лучше будет подождать до лета, но его просматривают и другие топ-клубы из Англии, Германии. Мы никуда не спешим, Бийол отлично чувствует себя в «Удинезе».

Вернулся бы Яка, если бы российский клуб предложил за него 25 миллионов? А какой клуб сейчас может заплатить 25 миллионов? Возможно, только «Зенит».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:12
Это про деньги,а не формирование команды.Не говоря уже о том,что Яку долго и усиленно выжимали из команды,пока Берёза его(и совсем не от личных способностей к анализу)выжимали из основы.Но совпали дефицит защитников и его личные качества адаптации к новому амплуа. У нас ведь многих пытались переделать,но получилось только у Яки,да раньше ситуативно у Викинга.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:49
Ты не совсем прав. Яка в отличие от других (Эджуке) поступил благородно и ушел из ЦСКА за вполне приличную сумму 5 млн евро, при том, что был куплен всего за 500 тысяч. Для того времени это был очень неплохой трансфер для ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 21:02
Он же не хочет свою карьеру загубить. Он хочет играть в футбол в приличном чемпионате, а не получать халявные деньги, как бразильцы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:56
РАбочая лошадка,которую увели евроцыгане. А Гинер клювом щёлкал,со своим кучерявым подручным,который явно засиделся на этом посту.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:38
Агент пыхтит и щеки надувает, но в Зените его игрока не ждут.
pomor45
pomor45
вчера в 20:14
Что иное может рассказать агент?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:07
Неужели итальянцы и впрямь наварят в 6 раз больше чем заплатили??
Яке - удачи...
Неплохой "трамплин" намечается...к 24-м годам....РПЛ→Серия А→АПЛ..
Futurista
Futurista
вчера в 19:50
Селекционер клуба АПЛ ищет бывшего защитника ЦСКА...

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:48
Бийол - одна из немногих больших удач Леши Березуцкого. После многочисленных аренд и смен позиций в ЦСКА, он довольно быстро поставил ему игру центрального защитника, в которой Яка проявил себя и в ЦСКА, и в сборной Словении, и в Серии А. Молодцы оба.
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