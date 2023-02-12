Клуб АПЛ предложил 25 млн евро за бывшего защитника ЦСКА

Агент защитника «Удинезе» Роберт Чибеж рассказал об интересе к игроку со стороны различных клубов.

Словенский футболист летом 2022 года перешёл в итальянскую команду из ЦСКА .

Мы разговариваем с одним клубом Английской Премьер-Лиги, они предлагают за Яку 25 миллионов евро со всеми бонусами. Мы ответили, что лучше будет подождать до лета, но его просматривают и другие топ-клубы из Англии, Германии. Мы никуда не спешим, Бийол отлично чувствует себя в «Удинезе».

Вернулся бы Яка, если бы российский клуб предложил за него 25 миллионов? А какой клуб сейчас может заплатить 25 миллионов? Возможно, только «Зенит».