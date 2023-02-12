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«Ливерпуль» готов выставить Салаха на трансфер

вчера, 16:54

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль».

«Красные» готовы продать форварда этим летом, потому что он не оправдал ожидания руководства команды после подписания нового контракта с большой заработной платой.

Среди претендентов на трансфер египтянина фигурируют «Ньюкасл», ПСЖ, «Реал» и «Бавария».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:59
И Ливеру, и Салаху нужны новые мотивации, хорошие встряски
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:15, ред.
Причём тут голы в АПЛ - как критерий игры Салаха ? Он в Лиге Чемпионов - лидер среди бомбардиров (наряду с Мбаппе). А ЛЧ - самый статусный турнир и любое национальное первенство (в том числе АПЛ) ему не ровня. Кроме того..., у Ливерпуля в этом сезоне это единственный оставшийся турнир, который неимоверно мотивирует "битлов". Поэтому там египтянин ещё своё слово на поле стопудово скажет.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:03
Может и так, но в камбеке с Барсой Салах не принимал участие, а перед финалом с Реалом слишком было много слов. Салах мог не заиграть так ярко в другой команде, если ему была отведена не главная роль в команде.
У Ливерпуля ценят только нападающих, поэтому статус Салаха был высоким в клубе. И даже забыли про остальные позиции.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
Но в АПЛ у Салаха 7 голов, может это действительно спад или с приходом Нуньеса у Салаха теперь на поле не самая главная роль.
Поэтому маловероятно, что Клопп уходит из клуба, а клуб решил все пустить на самотёк.
Да и продать более выгодно будет сложно Салаха сейчас, трансфер это как стоимость акций, сегодня выгодно, а завтра может стоить копейки.
Gahi
Gahi
вчера в 20:49
Спорный вопрос, скорее всего нужно менять Юргена Клоппа он себя исчерпал в Ливерпуле использовав свой максимальный 7 летний лимит. И делать нужно было ещё в прошлом году перед новым сезоном, получилось бы красиво.
Алекс37153715
Алекс37153715 ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 20:45
Именно эти игроки выиграли всё, что можно (Лч, чемпионат и т д ) Прежде чем писать чушь, внимательно читайте комментарий! В нем написано конкретно про данный состав и этот комментарий не распространяется на всю клубную Историю побед!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 19:04
Как то с мане у них была конкуренция, без мане совсем скис
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:01
Салах точно не нужен уже Реалу.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:49
Скорей Салах забил на футбол, поэтому расставаться пора
Capral
Capral ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 18:38
Он всегда был лидером- причем ярчайшим!!! Но не у каждого тренера можно быть лидером...
dok66
dok66
вчера в 18:35
Сдулся Салах в Ливерпуле . Он никогда и не был лидером , просто ему создавали условия для его голов . Вот сейчас это и проявилось : ни голов , ни лидерства , ничего . Точно пора продавать .
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:11
Это именно то, о чем я и говорил- Салах у Клоппа скис. Его результативность, повторяю еще раз- это не благодаря Клоппу, а скорее вопреки...
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Алекс37153715 (раскрыть)
вчера в 17:56
1 титул чемпиона Премьер-Лиги за последние 33 года
1 кубок Англии за последние 17 лет
1 кубок лиги за 11 лет
1 суперкубок Англии за 17 лет
1 Лига Чемпионов за 18 лет
1 Суперкубок УЕФА за 18 лет
1 клубный чемпионат мира

Когда пишут, что Ливерпуль пресытился победами меня просто дикий смех колотит
ДСА
ДСА
вчера в 17:54
Похоже Ливерпуль ищет новую звезду.
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:44
очередная ошибка, продали мане, теперь и момо, хотят опустицца на дно
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 17:39
А кто ж играть будет?.. Гакпо чтоль?... Вся команда не играет, а виноват Салах... Проще Клоппа убрать... Засиделся он...
Алекс37153715
Алекс37153715
вчера в 17:38
Ливерпулю нужны игроки с огнём в глазах, голодные до побед! В этом составе таких почти нет… поэтому нужно от некоторых избавляться и хорошо поработать на трансферном рынке летом!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:23, ред.
Тут скорее посыл в другом, - Дядя Юра действительно из Ливерпуля решил ноги делать... Ведь продавать Салаха, который "не оправдывая ожиданий", наколотил уже (!) 20 банок за пол сезона, - это футбольное самоубийство тренера.
112910415
112910415
вчера в 17:15
никто не вечен
и этот сдулся (
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:12
Никогда не выкупал оверхайп вокруг него, но справедливости ради проблема не только в нем сейчас.
monah-10
monah-10
вчера в 17:12
Перед контрактом продавать надо было, и денег сыкономили бы, и Мане остался, и заработали.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:10
Ливерпуль продал свой винтик и это Манье
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:08
Да,с Ливерпулем что то не так,надо что то менять.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:08
И такое бывает. Видимо ему нужна смена обстановки .
Elliada
Elliada
вчера в 17:01
Только дали ему улучшенный контракт, так он расслабился. По-моему, Салах свой пик прошел. Еще максимум 2-3 года поиграет на высшем уровне и в какой-нибудь середняк отправится или к шейхам на заработки
Шуnя771
Шуnя771 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 17:00
Чем больше коэф. в "квадратике", тем больше (в целом) коэф. на ставку. (по моему мнению)
DXTK
DXTK
вчера в 16:57
Следующей остановкой Салаха скорей всего будет Реал. В ПСЖ не протолкнутся, конкурентов в АПЛ в виде Ньюкасла Ливерпуль вряд ли будет усиливать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:55
Отбегал походу дядя.
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