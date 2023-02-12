«Ливерпуль» готов выставить Салаха на трансфер

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль».
«Красные» готовы продать форварда этим летом, потому что он не оправдал ожидания руководства команды после подписания нового контракта с большой заработной платой.
Среди претендентов на трансфер египтянина фигурируют «Ньюкасл», ПСЖ, «Реал» и «Бавария».
У Ливерпуля ценят только нападающих, поэтому статус Салаха был высоким в клубе. И даже забыли про остальные позиции.
У Ливерпуля ценят только нападающих, поэтому статус Салаха был высоким в клубе. И даже забыли про остальные позиции.
Поэтому маловероятно, что Клопп уходит из клуба, а клуб решил все пустить на самотёк.
Да и продать более выгодно будет сложно Салаха сейчас, трансфер это как стоимость акций, сегодня выгодно, а завтра может стоить копейки.
Поэтому маловероятно, что Клопп уходит из клуба, а клуб решил все пустить на самотёк.
Да и продать более выгодно будет сложно Салаха сейчас, трансфер это как стоимость акций, сегодня выгодно, а завтра может стоить копейки.
1 кубок Англии за последние 17 лет
1 кубок лиги за 11 лет
1 суперкубок Англии за 17 лет
1 Лига Чемпионов за 18 лет
1 Суперкубок УЕФА за 18 лет
1 клубный чемпионат мира
Когда пишут, что Ливерпуль пресытился победами меня просто дикий смех колотит
1 кубок Англии за последние 17 лет
1 кубок лиги за 11 лет
1 суперкубок Англии за 17 лет
1 Лига Чемпионов за 18 лет
1 Суперкубок УЕФА за 18 лет
1 клубный чемпионат мира
Когда пишут, что Ливерпуль пресытился победами меня просто дикий смех колотит
и этот сдулся (
и этот сдулся (