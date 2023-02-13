Защитник Маркиньос продолжит выступать за ПСЖ.
Парижский клуб достигнул принципиальной договорённости о продлении контракта с капитаном команды до 2027 года.
Парижанам осталось объявить о заключении сделки официально.
Защитник Маркиньос продолжит выступать за ПСЖ.
Парижский клуб достигнул принципиальной договорённости о продлении контракта с капитаном команды до 2027 года.
Парижанам осталось объявить о заключении сделки официально.
Кто придумал эту легенду, что игрок с именем Гор любит хвастаться? Этот Гор хотел только обсудить подходы с разными умами, а в ответ только прочитал такие ответы: у нас есть опыт, что ты вообще говоришь? мы знаем математику лучше тебя (они даже не знают, что я выиграл золото на олимпиаде).
Кто-то говорит, что счет 1:1 можно рассчитать, а 3:3 и 6:1 из области фантастики. (Учитель задавал ученикам простые и сложные математические задачи, сложные они не поняли и сказали, что решить эти задачи невозможно. Но у учеников есть ОПЫТ в решении простых задач).
Кто придумал эту легенду, что игрок с именем Гор любит хвастаться? Этот Гор хотел только обсудить подходы с разными умами, а в ответ только прочитал такие ответы: у нас есть опыт, что ты вообще говоришь? мы знаем математику лучше тебя (они даже не знают, что я выиграл золото на олимпиаде).
Кто-то говорит, что счет 1:1 можно рассчитать, а 3:3 и 6:1 из области фантастики. (Учитель задавал ученикам простые и сложные математические задачи, сложные они не поняли и сказали, что решить эти задачи невозможно. Но у учеников есть ОПЫТ в решении простых задач).
Мысли слетелись в голову как мухи после дождя на коровью лепешку: остаться - не остаться, остаться - не остаться.... Пойти в Англию... Или башку отобьют локтями или с их вечными навесами и угловыми деменцию на старости лет словишь... А здесь Марсель, Монако и группа пассажиров... Да и перловка... А в Париже всегда свежая лягушатинка, Бордо... Не надо нагревать глинтвейн... Да и года уже... Надо подмахивать контракт, пусть только 007 по полной зашепчет с клубом, лет на пять...)
На том и порешу решил капитан!
Мысли слетелись в голову как мухи после дождя на коровью лепешку: остаться - не остаться, остаться - не остаться.... Пойти в Англию... Или башку отобьют локтями или с их вечными навесами и угловыми деменцию на старости лет словишь... А здесь Марсель, Монако и группа пассажиров... Да и перловка... А в Париже всегда свежая лягушатинка, Бордо... Не надо нагревать глинтвейн... Да и года уже... Надо подмахивать контракт, пусть только 007 по полной зашепчет с клубом, лет на пять...)
На том и порешу решил капитан!