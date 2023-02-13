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ГлавнаяНовостиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ договорился о продлении контракта с капитаном клуба

сегодня, 16:47

Защитник Маркиньос продолжит выступать за ПСЖ.

Парижский клуб достигнул принципиальной договорённости о продлении контракта с капитаном команды до 2027 года.

Парижанам осталось объявить о заключении сделки официально.

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e347r452kst6
e347r452kst6 ответ Longless (раскрыть)
сегодня в 17:56
Зачем ты о себе в третьем лице говоришь?)
Longless
Longless
сегодня в 17:53
Кстати, здесь очень интересные и честные люди: они сами обижаются, когда их провоцируют, а когда они это делают - это нормально - в порядке вещей)))

Кто придумал эту легенду, что игрок с именем Гор любит хвастаться? Этот Гор хотел только обсудить подходы с разными умами, а в ответ только прочитал такие ответы: у нас есть опыт, что ты вообще говоришь? мы знаем математику лучше тебя (они даже не знают, что я выиграл золото на олимпиаде).

Кто-то говорит, что счет 1:1 можно рассчитать, а 3:3 и 6:1 из области фантастики. (Учитель задавал ученикам простые и сложные математические задачи, сложные они не поняли и сказали, что решить эти задачи невозможно. Но у учеников есть ОПЫТ в решении простых задач).
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:07, ред.
Получил предложение бразилец и призадумался...
Мысли слетелись в голову как мухи после дождя на коровью лепешку: остаться - не остаться, остаться - не остаться.... Пойти в Англию... Или башку отобьют локтями или с их вечными навесами и угловыми деменцию на старости лет словишь... А здесь Марсель, Монако и группа пассажиров... Да и перловка... А в Париже всегда свежая лягушатинка, Бордо... Не надо нагревать глинтвейн... Да и года уже... Надо подмахивать контракт, пусть только 007 по полной зашепчет с клубом, лет на пять...)
На том и порешу решил капитан!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:48
Сохранить капитана это большое дело! Удачи им в ЛЧ !
Гость
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