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ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2022/2023

«Байер» продлил контракт с защитником, которым интересовался «Зенит»

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:00
Зенит просто хотел Азмуну помочь...
Позвонили.... спросили Сердара кто ему там мешает на тренировках голы забивать...узнали что некий эквадорец борзеет....хотели купить и к лавке приклеить....но видать парень исправился...
И ..интерес пропал....))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:47
А здоровый ли был интерес?)
lotsman
lotsman
вчера в 16:19
Интересовался, но в ПРОШЛОМ году. Сейчас интереса нет, и писать об этом не надо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:00
У Зенита для легионеров места нет...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:45
Интересоваться, не значит приобрести .
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