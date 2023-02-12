«Байер» продлил контракт с защитником, которым интересовался «Зенит»

Пресс-служба «Байера» объявила о продлении контракта с защитником Пьеро Инкапье.
Новая сделка эквадорца рассчитана до лета 2027 года. В прошлом году интерес к молодому игроку проявлял «Зенит».
Пресс-служба «Байера» объявила о продлении контракта с защитником Пьеро Инкапье.
Новая сделка эквадорца рассчитана до лета 2027 года. В прошлом году интерес к молодому игроку проявлял «Зенит».
Позвонили.... спросили Сердара кто ему там мешает на тренировках голы забивать...узнали что некий эквадорец борзеет....хотели купить и к лавке приклеить....но видать парень исправился...
И ..интерес пропал....))
Позвонили.... спросили Сердара кто ему там мешает на тренировках голы забивать...узнали что некий эквадорец борзеет....хотели купить и к лавке приклеить....но видать парень исправился...
И ..интерес пропал....))