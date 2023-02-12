«Наполи» намерен сохранить Кварацхелию и увеличить его зарплату в 2 раза

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вчера, 22:45

«Наполи» намерен сохранить нападающих и .

По информации La Gazzetta dello Sport, спортивный директор клуба Криштиану Джунтоли в последние недели связывался с представителями игроков. Футболисты выразили желание остаться в команде после окончания сезона.

Неаполитанцы хотят продлить контракт с нигерийцем как минимум на один год, до июня 2026 года. Зарплата футболиста, которая составляет 4,5 млн евро за сезон, может вырасти. У грузина более скромные финансовые условия по соглашению, действующему до 2027 года, но «адзурри» в конце сезона обсудят увеличение зарплаты форварда в 2 раза после успешного дебютного года в Серии А.