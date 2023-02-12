«Наполи» намерен сохранить Кварацхелию и увеличить его зарплату в 2 раза

«Наполи» намерен сохранить нападающих Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию.
По информации La Gazzetta dello Sport, спортивный директор клуба Криштиану Джунтоли в последние недели связывался с представителями игроков. Футболисты выразили желание остаться в команде после окончания сезона.
Неаполитанцы хотят продлить контракт с нигерийцем как минимум на один год, до июня 2026 года. Зарплата футболиста, которая составляет 4,5 млн евро за сезон, может вырасти. У грузина более скромные финансовые условия по соглашению, действующему до 2027 года, но «адзурри» в конце сезона обсудят увеличение зарплаты форварда в 2 раза после успешного дебютного года в Серии А.
так славно всё складывается !
так славно всё складывается !
А, возьми с полки пиражок)
А, возьми с полки пиражок)
Я на сайте давно, но зарегался недавно и аккаунт у меня один.
Что касается скрина, то показывать не стоит, толку от этого ни какого, другое дело если будет скрин ставки и опубликованый где нибудь анализ с прогнозом на счет и датой. Чтоб было понятно, что ставка с точным счетом сделана с аргументами и до матча, а не на угад.
Сам я такое повторять не буду, точный счет мне просто не интересен.
На практике ты своим умением с точным счетом не пользуешся? Имею ввиду игру не на фантики.
Я на сайте давно, но зарегался недавно и аккаунт у меня один.
Что касается скрина, то показывать не стоит, толку от этого ни какого, другое дело если будет скрин ставки и опубликованый где нибудь анализ с прогнозом на счет и датой. Чтоб было понятно, что ставка с точным счетом сделана с аргументами и до матча, а не на угад.
Сам я такое повторять не буду, точный счет мне просто не интересен.
На практике ты своим умением с точным счетом не пользуешся? Имею ввиду игру не на фантики.