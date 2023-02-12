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«Наполи» намерен сохранить Кварацхелию и увеличить его зарплату в 2 раза

вчера, 22:45

«Наполи» намерен сохранить нападающих Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию.

По информации La Gazzetta dello Sport, спортивный директор клуба Криштиану Джунтоли в последние недели связывался с представителями игроков. Футболисты выразили желание остаться в команде после окончания сезона.

Неаполитанцы хотят продлить контракт с нигерийцем как минимум на один год, до июня 2026 года. Зарплата футболиста, которая составляет 4,5 млн евро за сезон, может вырасти. У грузина более скромные финансовые условия по соглашению, действующему до 2027 года, но «адзурри» в конце сезона обсудят увеличение зарплаты форварда в 2 раза после успешного дебютного года в Серии А.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:53
сохранить, не расплескать ...
так славно всё складывается !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:39
9 млн. для грузина - это более чем прилично.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:31
Правильное решение в "Наполи" относительно этих футболистов. Удачи
Malhira
Malhira ответ Longless (раскрыть)
вчера в 23:47
И что здесь нужно увидеть такого чет я не пойму. Как ты счет угадал? Ну молодец, что еще сказать.
А, возьми с полки пиражок)
sova147
sova147
вчера в 23:44
Такая оценка радует и надо чтобы это было не только на словах а на деле!
Malhira
Malhira ответ Longless (раскрыть)
вчера в 23:44
Хочу сразу отметить тон общения. Ты просто ко мне на вы обращаешься, а я к тебе на ты. Я обычный простой человек и привык на ты общаться. Но это не означает что я не уважаю собеседника, я ко всем с уважением отношусь. Но если вы дедушка, то к уважению жизненого опыта готов обращаться на вы.

Я на сайте давно, но зарегался недавно и аккаунт у меня один.

Что касается скрина, то показывать не стоит, толку от этого ни какого, другое дело если будет скрин ставки и опубликованый где нибудь анализ с прогнозом на счет и датой. Чтоб было понятно, что ставка с точным счетом сделана с аргументами и до матча, а не на угад.

Сам я такое повторять не буду, точный счет мне просто не интересен.

На практике ты своим умением с точным счетом не пользуешся? Имею ввиду игру не на фантики.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 22:51
Само собой нужно сохранить всех лидеров команды в составе Наполи!
Гость
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