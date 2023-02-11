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«Спартак» консультируется с представителями Абаскаля о продлении контракта

вчера, 18:55

По информации источника, московский «Спартак» ведёт консультации с представителями главного тренера команды Гильермо Абаскаля о продлении контракта на улучшенных условиях.

Также сообщается, что у испанца есть несколько предложений из Европы.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Москвичи занимают 2-е место в РПЛ после 17 туров с 36 очками.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 23:04
У нас всегда так. Стоит блеснуть или тренеру, или игроку сразу масса немыслимых предложений. Но всё зависит не только от предложений, но и от результатов, которые претенденты покажут в итоге.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:43
Дык руководство и так думает продлить. Но только ему у нас ловить нечего, он это понимает и наш чем для него как один из этапов карьеры. Скорее всего уйдет в какой нибудь условный Бешикташ.
112910415
112910415
вчера в 22:11
очень на своём месте тренер !
pomor45
pomor45
вчера в 21:15
Федуну это до феньки.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:41
Надо дать ему время ещё поработать, может что-то получится
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:26
Чего здесь думать - продлевать надо!
ABir
ABir
вчера в 20:08
Обязательно надо договориться, чтобы Абаскаль доиграл со Спартаком этот чемпионат, а ещё лучше, чтобы тренер проработал с красно-белыми и весь следующий чемпионат. Успехи Спартака с Абаскалем налицо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:07
А зачем ??
Тедеско из Бельгии ещё не уволили....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:32
Вот только стала просматриваться у Спартака игра и пошли недвусмысленные разговоры...
"У испанца есть предложения из Европы..."

Не так давно 6-7 февраля сам Анзор Кавазашвили назвал Аленичева лучшим кандидатом на замену Гильермо Абаскаля в «Спартаке», в случае его ухода с поста главного тренера КБ.

Вот к чему эти разговоры?

Далее и сам Алейничев не остался в долгу перед "мясными" и засвидетельствовал своё почтение:
"Форвард «Спартака» Александр Соболев иногда перебарщивает с разговорами и слишком часто падает", заявил Sport24 бывший главный тренер «красно‑белых» Дмитрий Аленичев....
"Досталось" на пряники и красно-белому брату с чёрной кожей Квинси:
" «Промес — легенда «Спартака». Его можно считать нашим, «мясным»
И конечно как не упомянуть экс‑нападающему и бывшему главному тренеру «Спартака», о своих планах, что он хотел бы однажды вернуться в московский клуб.
Конечно желание прославленного футболиста хорошее, как не помочь родному клубу, пусть и со второй попытки (Аленичев работал в «Спартаке» в 2015–2016 годах), достичь определенных, конкретных высот, вот только почему этот вопрос стал вентилироваться со всех сторон при наличии, как говориться "живое место" Абаскаля?
Как то с душком всё это...
shlomo
shlomo
вчера в 19:14
Нужно как то договариваться.... только только у Спартака все налаживается...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:07
Он ещё ничего не добился, а зарплату уже повышают .. Глупо.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:04
Нормальный парень, надо будет продлевать
Гость
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