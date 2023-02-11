«Спартак» консультируется с представителями Абаскаля о продлении контракта

По информации источника, московский «Спартак» ведёт консультации с представителями главного тренера команды Гильермо Абаскаля о продлении контракта на улучшенных условиях.
Также сообщается, что у испанца есть несколько предложений из Европы.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Москвичи занимают 2-е место в РПЛ после 17 туров с 36 очками.
Тедеско из Бельгии ещё не уволили....
Тедеско из Бельгии ещё не уволили....
"У испанца есть предложения из Европы..."
Не так давно 6-7 февраля сам Анзор Кавазашвили назвал Аленичева лучшим кандидатом на замену Гильермо Абаскаля в «Спартаке», в случае его ухода с поста главного тренера КБ.
Вот к чему эти разговоры?
Далее и сам Алейничев не остался в долгу перед "мясными" и засвидетельствовал своё почтение:
"Форвард «Спартака» Александр Соболев иногда перебарщивает с разговорами и слишком часто падает", заявил Sport24 бывший главный тренер «красно‑белых» Дмитрий Аленичев....
"Досталось" на пряники и красно-белому брату с чёрной кожей Квинси:
" «Промес — легенда «Спартака». Его можно считать нашим, «мясным»
И конечно как не упомянуть экс‑нападающему и бывшему главному тренеру «Спартака», о своих планах, что он хотел бы однажды вернуться в московский клуб.
Конечно желание прославленного футболиста хорошее, как не помочь родному клубу, пусть и со второй попытки (Аленичев работал в «Спартаке» в 2015–2016 годах), достичь определенных, конкретных высот, вот только почему этот вопрос стал вентилироваться со всех сторон при наличии, как говориться "живое место" Абаскаля?
Как то с душком всё это...
"У испанца есть предложения из Европы..."
Не так давно 6-7 февраля сам Анзор Кавазашвили назвал Аленичева лучшим кандидатом на замену Гильермо Абаскаля в «Спартаке», в случае его ухода с поста главного тренера КБ.
Вот к чему эти разговоры?
Далее и сам Алейничев не остался в долгу перед "мясными" и засвидетельствовал своё почтение:
"Форвард «Спартака» Александр Соболев иногда перебарщивает с разговорами и слишком часто падает", заявил Sport24 бывший главный тренер «красно‑белых» Дмитрий Аленичев....
"Досталось" на пряники и красно-белому брату с чёрной кожей Квинси:
" «Промес — легенда «Спартака». Его можно считать нашим, «мясным»
И конечно как не упомянуть экс‑нападающему и бывшему главному тренеру «Спартака», о своих планах, что он хотел бы однажды вернуться в московский клуб.
Конечно желание прославленного футболиста хорошее, как не помочь родному клубу, пусть и со второй попытки (Аленичев работал в «Спартаке» в 2015–2016 годах), достичь определенных, конкретных высот, вот только почему этот вопрос стал вентилироваться со всех сторон при наличии, как говориться "живое место" Абаскаля?
Как то с душком всё это...