Месси сомневается, что ему нужно продлевать контракт с ПСЖ .

Нападающий Лионель Месси может покинуть ПСЖ.
По данным источника, Лео сомневается в том, что ему нужно подписывать новую сделку с парижским клубом. Скорее всего, аргентинец не согласится продолжить выступления за ПСЖ.
Решение Месси ещё не является окончательным, он хочет дождаться результатов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, чтобы определиться со своим будущим.
Я очень надеюсь, что он не уедет доигрывать к шейхам или в МЛС. Я понимаю, что после ЧМ мотивация могла пропасть, но хотелось бы посмотреть на живую легенду в европейском футболе еще немного. Чувствуется, что ему в ПСЖ не комфортно, хотя говорит, что он и его семья счастливы в Париже. НО с другой стороны Лео можно понять. Глядя на игру ПСЖ, я бы тоже засомневался. В команде нет ни одного нормального полузащитника, кроме Верратти, который постоянно пропускает матчи из-за травм и дисквалификации. Без топовой полузащиты невозможно выигрывать большие трофеи...
Ну а так что, может Лео хочет уйти на пике? Выиграл всё что можно и нельзя, тебя признали величайшим абсолютно все. Звучит красиво, пусть будет очень жаль больше не видеть Гения на футбольном поле.... НО по любому чувствуется что Месси хочет завершить карьеру в родной Барселоне
Я очень надеюсь, что он не уедет доигрывать к шейхам или в МЛС. Я понимаю, что после ЧМ мотивация могла пропасть, но хотелось бы посмотреть на живую легенду в европейском футболе еще немного. Чувствуется, что ему в ПСЖ не комфортно, хотя говорит, что он и его семья счастливы в Париже. НО с другой стороны Лео можно понять. Глядя на игру ПСЖ, я бы тоже засомневался. В команде нет ни одного нормального полузащитника, кроме Верратти, который постоянно пропускает матчи из-за травм и дисквалификации. Без топовой полузащиты невозможно выигрывать большие трофеи...
Ну а так что, может Лео хочет уйти на пике? Выиграл всё что можно и нельзя, тебя признали величайшим абсолютно все. Звучит красиво, пусть будет очень жаль больше не видеть Гения на футбольном поле.... НО по любому чувствуется что Месси хочет завершить карьеру в родной Барселоне
Тот момент когда уже можно усомниться и задуматься ,
"А не пора ли , а может быть ... " !??))
Тот момент когда уже можно усомниться и задуматься ,
"А не пора ли , а может быть ... " !??))