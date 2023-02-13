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Месси сомневается, что ему нужно продлевать контракт с ПСЖ

сегодня, 15:40

Нападающий Лионель Месси может покинуть ПСЖ.

По данным источника, Лео сомневается в том, что ему нужно подписывать новую сделку с парижским клубом. Скорее всего, аргентинец не согласится продолжить выступления за ПСЖ.

Решение Месси ещё не является окончательным, он хочет дождаться результатов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, чтобы определиться со своим будущим.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:27
"...НО по любому чувствуется что Месси хочет завершить карьеру в родной Барселоне."
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Порядочные люди РОДНЫХ, в трудную минуту, НЕ бросают! И потом, Месси перед подписанием очередного контракта занялся тем, чем многие годы занимался в "родной" Барселоне, а именно шантажом своего ухода. Уж если он это проделывал в "родной" Барселоне, то в чужом ПСЖ, как говорится, сам бог велел.
n94zc34dw54k
n94zc34dw54k
сегодня в 19:59
Псж если хотят выиграть что-то, кроме своего колхозного чемпионата, надо избавляться от балласта в виде месси и неймара
lobsterdam
lobsterdam ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:53
Ну, "величайшим" и "абсолютно все" - это уже чересчур! Очень даже немало людей на планете так не считают! Взять хотя бы Индию с Китаем и Пакистаном, а там проживает примерно 2/3 населения планеты! Про Бразилию и так все понятно...
ЗавАН
ЗавАН
сегодня в 19:32
Можно уйти , но куда ? С его статусом в середняк не пайдёшь, а многие топы не захотят ломать всё в клубе , даже ради гения , но состаревшегося.
Красиво уйти в Барсу, взять титул и провести прощальный матч на Камп Ноу.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:28
Аравийские пески примут всех сумлевающихся!!!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 18:24
Хочет вернуться в Барселону и красиво завершить карьеру.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 18:22
До чемпионата мира ПСЖ сомневался что стоить ли продлевать контракт с Месси. После кубка Америки даже Монако не захочет за меньшую сумму подписать Месси
ДСА
ДСА
сегодня в 18:04
Это он выделывается, цену набивает себе.
Loko57
Loko57
сегодня в 18:03
Конечно ему надо валить от туда. Вот только вопрос куда!?
Romeo 777
Romeo 777 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 17:59
Я понимаю о чем ты конечно, американцы при желании могут это сделать, только я сильно сомневаюсь, что Месси решится на переезд в Англию
Elliada
Elliada ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:52
Думаешь, Мбаппе останется в ПСЖ???? В 2024 году у него появится возможность уйти бесплатно и он уйдет. Денег он заработал, а больше смысла оставаться никакого нет. У Мбаппе амбиции, нарциссизм, большое эго. Ему нужно всё: деньги, слава, трофеи, личные награды. В ПСЖ всего этого не добиться.

Месси хотят оставить не только для спортивных достижений, но и для маркетинга. Он один заработал для ПСЖ 700 млн за год. Такой актив хотят сохранить, поэтому они хотят побыстрее новый контракт заключить, это Месси откладывает.

От Неймара хотят избавиться по большей части из-за Мбаппе. В Неймаре еще живет ребенок, но он еще полезен. К тому же, покупателей на него найти не просто.

ПСЖ зациклен на подписании нападающих. Но им нужны полузащитники и защитники.
DXTK
DXTK ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 17:41, ред.
У меня лучше вариант пускай Месси купит Челси, там уже играет один 120 лимоный Энцо Фернандес, будет ему пара , раз вы всяких Мадриков берете, и прочих футболисто за такие бабки и Месси Боэли сможет потянуть, по этому он и оказался от идеи подписать Роналду, когда есть вариант с Лео ну или Неймара подпишите
Elliada
Elliada
сегодня в 17:32
Сколько тут комментариев, что Месси якобы завидует зарплате португальского гастарбайтера. Напоминаю, что Месси миллиардер, денег его правнукам хватит. К тому же, зарабатывать деньги можно до смерти. К примеру, Майкл Джордан стал миллиардером после окончания карьеры.

Роналду отправился в бедуинскую лигу не по своей воле, а потому что был вынужден. Он хотел остаться в Европе и поэтому больше месяца откладывал подписание контракта с Аль-Насром, поэтому поссорился со своим агентом, тот не смог найти ему клуб. Европейские клубы вынесли ему приговор: балласт им не нужен.

И забавно смотреть, как поклонники гастарбайтера пытаются вознести единственный плюс контракта - сумму зарплаты. Это единственное преимущество Роналду над Месси. Месси остается утешать себя победой на ЧМ, статусом самого титулованного футболиста в истории (в этом году станет) и величайшего футболиста в истории.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:15
Пусть возвращается в Барселону.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 17:07
Ну это понятно. Как услышал про зарплату португала сразу засомневался, в этом весь Месси и ничего тут удивляться
hkvymr7k5agg
hkvymr7k5agg
сегодня в 17:01
Походу искусно изображаемые гномом сомнения обойдутся арабам ещё как минимум в четверть суммы нового контракта
sova147
sova147 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 16:48
А надо просто не верить и все!
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 16:43
Обычно слухи про португальского гастарбайтера подтверждаются
alexgurzan
alexgurzan ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 16:43
.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 16:39
тоже хочет за 200 млн. в год отбыть номер в пустыне
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 16:37, ред.
Ну, в Аравию он точно не пойдёт... А сейчас выбор у него будет... Он не Геша... Эгоизмом, наглостью и болтавней Месси никогда не отличался... В том числе и поэтому он Велик.. Всё скоро узнаем..
112910415
112910415
сегодня в 16:35
ждём следующую новость :
"Месси не сомневается ..."
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:11
Месси сомневается, что ему нужно продлевать контракт с ПСЖ .

Тот момент когда уже можно усомниться и задуматься ,
"А не пора ли , а может быть ... " !??))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:11
Хочет в Барселону вернуться
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:08
Теже кто придумывает слухи про роналду но ты одним веришь другим не веришь
shlomo
shlomo
сегодня в 16:06
Каждую неделю, абсолютно разная инфа, Лео сам столько не знает, сколько тут пишут про него....
Я очень надеюсь, что он не уедет доигрывать к шейхам или в МЛС. Я понимаю, что после ЧМ мотивация могла пропасть, но хотелось бы посмотреть на живую легенду в европейском футболе еще немного. Чувствуется, что ему в ПСЖ не комфортно, хотя говорит, что он и его семья счастливы в Париже. НО с другой стороны Лео можно понять. Глядя на игру ПСЖ, я бы тоже засомневался. В команде нет ни одного нормального полузащитника, кроме Верратти, который постоянно пропускает матчи из-за травм и дисквалификации. Без топовой полузащиты невозможно выигрывать большие трофеи...

Ну а так что, может Лео хочет уйти на пике? Выиграл всё что можно и нельзя, тебя признали величайшим абсолютно все. Звучит красиво, пусть будет очень жаль больше не видеть Гения на футбольном поле.... НО по любому чувствуется что Месси хочет завершить карьеру в родной Барселоне
амурец
амурец
сегодня в 16:05
Это ПСЖ надо сомнневаться
Alex12357
Alex12357
сегодня в 16:03
Такую зарплату как у Роналду -тебе не заплатят ,Роналду хоть бегает ,а ты ходишь пешком ,иди в Барселону!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:02
Интрига в деньгах КТО БОЛЬШЕ..
Старость не за горами..
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:58
Месси рвется в Аравию , он ведь вечно второй
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