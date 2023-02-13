Месси сомневается, что ему нужно продлевать контракт с ПСЖ .

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сегодня, 15:40

Нападающий может покинуть ПСЖ .

По данным источника, Лео сомневается в том, что ему нужно подписывать новую сделку с парижским клубом. Скорее всего, аргентинец не согласится продолжить выступления за ПСЖ .

Решение Месси ещё не является окончательным, он хочет дождаться результатов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, чтобы определиться со своим будущим.