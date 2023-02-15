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В «Торино» отреагировали на информацию о переговорах по выкупу Миранчука

вчера, 13:24

В пресс-службе «Торино» прокомментировали информацию о начале переговоров с «Аталантой» о выкупе полузащитника Алексея Миранчука.

Мы будем разговаривать об этом через несколько месяцев. Пока никакой информации о выкупе нет.

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Все комментарии
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:24
Как Торино его продаст подороже,если он Аталанте принадлежит ,а в Торино в аренде.Разбирайся в том что пишешь!
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:36, ред.
Как только пару матчей наши игроки покажут себя, начинается сказка, Барселона Реал Бавария интересуется Миранчуку,
Наши игроки двух матчевый игрок потом пропадают
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:43
Миранчук как и Головин потихоньку осваиваются на европейской, зеленой поляне.
Чем больше будет игровой практики тем громче о себе заявит. но уже сейчас складывается впечатление, что "Торино" не очень хочет расставаться с Алексеем. а если и решат отпустить то попытаются не прогадать хотя бы в финансовом плане. Поэтому и приняли выжидательную позицию, с надеждой, что своей игрой он поднимет свой ценник. Как следствие ожидаем его видеть регулярно в основе "от и до"!
протон
протон
вчера в 16:41
Вообще-то уже пора. А то ПСЖ перехватит. Ведь не секрет, что арабские шейхи решили со следующего сезона сделать ставку на атакующую связку Миранчук - Головин. Как-то надо выигрывать Лигу чемпионов. )))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ 7yzrmrnsf3q2 (раскрыть)
вчера в 16:26
Если кто и был переоценен, так это Дзюба с Кокориным, а больше Миранчука в Торино никто не забил а по голевым передачам его лишь Мерлим обошел! При чем моему Милану забил победный!
7yzrmrnsf3q2
7yzrmrnsf3q2
вчера в 15:16
Миранчук слишком переоценен
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:08
Лучше синица в руках. Оставайся, Алексей, в Торино.
lotsman
lotsman ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 13:55
Если бы вопрос был в цене, то не откладывали бы на несколько месяцев. Вопрос лишь в том, как он будет показывать себя дальше. Четыре гола за семнадцать игр, это ещё не показатель. Если он продолжит прогрессировать, тогда и о цене можно будет вести разговор.
dok66
dok66
вчера в 13:34
Чем лучше будет играть , тем могут больше запросить , а возможно и обратно могут вернуть . Нужно бы Торино все взвесить .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:27
Он уже показал себя, им довольны. Вопрос лишь в том сколько за него запросят.
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