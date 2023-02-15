В «Торино» отреагировали на информацию о переговорах по выкупу Миранчука

В пресс-службе «Торино» прокомментировали информацию о начале переговоров с «Аталантой» о выкупе полузащитника Алексея Миранчука.
Мы будем разговаривать об этом через несколько месяцев. Пока никакой информации о выкупе нет.
В пресс-службе «Торино» прокомментировали информацию о начале переговоров с «Аталантой» о выкупе полузащитника Алексея Миранчука.
Мы будем разговаривать об этом через несколько месяцев. Пока никакой информации о выкупе нет.
Чем больше будет игровой практики тем громче о себе заявит. но уже сейчас складывается впечатление, что "Торино" не очень хочет расставаться с Алексеем. а если и решат отпустить то попытаются не прогадать хотя бы в финансовом плане. Поэтому и приняли выжидательную позицию, с надеждой, что своей игрой он поднимет свой ценник. Как следствие ожидаем его видеть регулярно в основе "от и до"!
Чем больше будет игровой практики тем громче о себе заявит. но уже сейчас складывается впечатление, что "Торино" не очень хочет расставаться с Алексеем. а если и решат отпустить то попытаются не прогадать хотя бы в финансовом плане. Поэтому и приняли выжидательную позицию, с надеждой, что своей игрой он поднимет свой ценник. Как следствие ожидаем его видеть регулярно в основе "от и до"!