«Фенербахче» хочет подписать Гринвуда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд заинтересовал «Фенербахче», сообщает издание FutoSpor.
По информации источника, турецкий топ-клуб связался с МЮ по поводу подписания футболиста. Отмечается, что в «Фенербахче» готовы к возможной критике в случае трансфера.
Ранее стало известно, что форвард не будет играть в нынешнем сезоне за манкунианцев, так как «Юнайтед» продолжает внутреннее расследование по делу об изнасиловании и угрозах убийством.
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Более важные сейчас траты в Турции...