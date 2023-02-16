Сборная России может сыграть с командой Узбекистана в Москве

Сборные России и Узбекистана могут провести контрольный матч в Москве. Комментарий по теме дал вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана .

Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернемся к этой теме и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится.