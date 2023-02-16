Сборная России может сыграть с командой Узбекистана в Москве

Сборные России и Узбекистана могут провести контрольный матч в Москве. Комментарий по теме дал вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов.
Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернемся к этой теме и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится.
Для нас не проблема провести матч в России. Тем более, мы принимали сборную России в Ташкенте, теперь очередь РФС. Нам надо договориться насчет места проведения. Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России.
- А если В Казани и Сочи меньше представителей солнечного Узбекистана, это вызовет проблемы в проведение встречи?
- А если В Казани и Сочи меньше представителей солнечного Узбекистана, это вызовет проблемы в проведение встречи?
"...Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России"
А если Казань, Сочи, Питер...
В чем будет проблема?
"...Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России"
А если Казань, Сочи, Питер...
В чем будет проблема?