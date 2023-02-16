Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2023

Сборная России может сыграть с командой Узбекистана в Москве

вчера, 10:12

Сборные России и Узбекистана могут провести контрольный матч в Москве. Комментарий по теме дал вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов.

Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернемся к этой теме и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится.

Для нас не проблема провести матч в России. Тем более, мы принимали сборную России в Ташкенте, теперь очередь РФС. Нам надо договориться насчет места проведения. Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная Кыргызстана пока что не планирует играть с Россией
Вчера, 14:44
Сборная России в марте сыграет с Ираном
Вчера, 11:43
В РФС подтвердили, что рассматривают проведение матчей с клубами Бразилии
14 февраля
РФС завтра примет решение о месте проведения матча «Волга» — «Зенит»
14 февраля
РФС прорабатывает возможность игр сборных России с бразильскими клубами
14 февраля
Официально«Зенит» сыграет товарищеский матч с клубом из ОАЭ
13 февраля Фото
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:58
Они, т.е. РФС, не обещали, а только рассматривали варианты. Допускаю, что могли и соврать: надо же показать футбольной общественности, что жизнь в этой организации ещё шевелится, а её члены окончательно не уснули.
Шуnя771
Шуnя771 ответ FRZZ (раскрыть)
вчера в 20:34
А самолеты аэропорт принимает?
FRZZ
FRZZ
вчера в 17:42
Можно в Волгограде, южнее чем Москва и узбекам ближе и стадион новый.
bacek15
bacek15
вчера в 17:18
Надо играть и не трындеть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:14
А совсем недавно обещали с бразильцами играть будут или это будет серия игр с разными командами?
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:03
Команда может не набраться, полного состава не будет.)
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:10
С Вашего позволения задам вопрос по своей непонятливости:
- А если В Казани и Сочи меньше представителей солнечного Узбекистана, это вызовет проблемы в проведение встречи?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:50, ред.
Только неисправимый оптимист будет смотреть матчи сб. России. Причём сборной номинальной, состоящей из разного калибра игроков, которых набирает тренер на своё усмотрение и на свой вкус, и которые ничего не умеют.
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:04
Проблемы не будет потому, что в Москве узбеков гораздо больше, чем в Казани или в Сочи.
112910415
112910415
вчера в 12:02
ура, жив наш международный футбол !
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 11:43
Может Россия даже 1:0 выиграет)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:33
Вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов:
"...Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России"

А если Казань, Сочи, Питер...
В чем будет проблема?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:23
как говорится, на безрыбье и рак – рыба.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:09
Какая большая удача настигла сборную Рассеи!.
протон
протон
вчера в 11:08
Оо,удивило то что Ахмедов вице президент
nubom
nubom
вчера в 11:05
С удовольствием посмотрим главный матч сезона по первому каналу!
nu4zy2ku4mg7
nu4zy2ku4mg7
вчера в 10:41
Сборной удачи, здоровья и творческих узбеков!
sova147
sova147
вчера в 10:40
надо играть и чем больше тем лучше!
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:34
Ну все гуляем
Elliada
Elliada
вчера в 10:29
Опять 25.
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:29
Разве сборной Узбекистана в Москву еще и приезжать надо?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 