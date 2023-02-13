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«Зенит» сыграет товарищеский матч с клубом из ОАЭ

сегодня, 14:40

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что питерский клуб проведёт товарищеский матч против команды «Дубай Сити».

Ранним утром 14 февраля сыграем с клубом «Дубай Сити», выступающим в первом дивизионе чемпионата ОАЭ.

Матч пройдет в Дубае на стадионе «Dubai Football Club». Следить за ходом игры можно будет в режиме текстовой трансляции на официальном сайте клуба и в соцсетях.

Кроме того, 14 февраля «Зенит» сыграет еще один матч — против екатеринбургского «Урала». Начало встречи — в 17:00.

«Зенит» сыграет товарищеский матч с клубом из ОАЭ

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:21
Так ить всё равно то 1-0,то ничья.Называется "всё пропьём,но ГАЗПРОМ не опозорим"!.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:40
Да неужели самим игрокам приятно играть с командами в разы слабее их?

С таким же успехом в г. Сочи гоняли бы круглого с командами зоны "Юг" или какие там есть...
Если и дальше так дело пойдет, то газификацию всей России, в отличии от ГОЭЛРО, мы не проведём)...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:09
За два матча игрового времени достанется всем поровну...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:03
Азиаты, в отличии от европейцев, не отказываются играть с нашими командами.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:49
В один день два контрольных. Хорошая проверка готовности к чемпионату.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:43
Да какая разница с кем играться !)
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