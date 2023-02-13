«Зенит» сыграет товарищеский матч с клубом из ОАЭ

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что питерский клуб проведёт товарищеский матч против команды «Дубай Сити».
Ранним утром 14 февраля сыграем с клубом «Дубай Сити», выступающим в первом дивизионе чемпионата ОАЭ.
Матч пройдет в Дубае на стадионе «Dubai Football Club». Следить за ходом игры можно будет в режиме текстовой трансляции на официальном сайте клуба и в соцсетях.
Кроме того, 14 февраля «Зенит» сыграет еще один матч — против екатеринбургского «Урала». Начало встречи — в 17:00.
С таким же успехом в г. Сочи гоняли бы круглого с командами зоны "Юг" или какие там есть...
Если и дальше так дело пойдет, то газификацию всей России, в отличии от ГОЭЛРО, мы не проведём)...)
С таким же успехом в г. Сочи гоняли бы круглого с командами зоны "Юг" или какие там есть...
Если и дальше так дело пойдет, то газификацию всей России, в отличии от ГОЭЛРО, мы не проведём)...)