«Зенит» сыграет товарищеский матч с клубом из ОАЭ

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что питерский клуб проведёт товарищеский матч против команды «Дубай Сити».

Ранним утром 14 февраля сыграем с клубом «Дубай Сити», выступающим в первом дивизионе чемпионата ОАЭ .

Матч пройдет в Дубае на стадионе «Dubai Football Club». Следить за ходом игры можно будет в режиме текстовой трансляции на официальном сайте клуба и в соцсетях.

Кроме того, 14 февраля «Зенит» сыграет еще один матч — против екатеринбургского «Урала». Начало встречи — в 17:00.