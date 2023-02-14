РФС завтра примет решение о месте проведения матча «Волга» — «Зенит»

Завтра, 15 февраля, станет известно, где пройдёт матч плей‑офф Пути регионов Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом».
Появлялась информация о том, что игру могут перенести в другое место, так как РФС не понравилось качество поля домашнего стадиона «Волги». Планировалось, что окончательное решение будет принято 14 февраля.
Директор ульяновского клуба Михаил Наволокин заявил:
Шансы на то, что матч пройдёт в Ульяновске, есть.
а тут совпадение такое случилось ...
бывает же ! )
а тут совпадение такое случилось ...
бывает же ! )