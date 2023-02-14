Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Кубок 2022/2023

РФС завтра примет решение о месте проведения матча «Волга» — «Зенит»

вчера, 14:16
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит25.02.2023 в 14:30 Не начался

Завтра, 15 февраля, станет известно, где пройдёт матч плей‑офф Пути регионов Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом».

Появлялась информация о том, что игру могут перенести в другое место, так как РФС не понравилось качество поля домашнего стадиона «Волги». Планировалось, что окончательное решение будет принято 14 февраля.

Директор ульяновского клуба Михаил Наволокин заявил:

Шансы на то, что матч пройдёт в Ульяновске, есть.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: matchtv.ru
В РФС подтвердили, что рассматривают проведение матчей с клубами Бразилии
Вчера, 16:16
РФС прорабатывает возможность игр сборных России с бразильскими клубами
Вчера, 13:34
Официально«Зенит» сыграет товарищеский матч с клубом из ОАЭ
13 февраля Фото
«Галатасарай» сыграет с «Ромой» для помощи пострадавшим от землетрясений
09 февраля
Румынский клуб передумал играть с ульяновской «Волгой»
06 февраля
Румынский клуб отказался от товарищеского матча с «Оренбургом»
06 февраля
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 16:33
РФС планирует игры с бразильцами. Так почему не провести этот матч, в качестве пробного шара, в Бразилии. Там сейчас лето, поля в нормальном состоянии.
stasil2
stasil2
вчера в 16:31
Русских пацанов решили поберечь от травм. Ведь бразильцев на холоде не будет
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:37
Главное в каком состоянии поле, а состояние стадиона вторично.
112910415
112910415
вчера в 14:35
как раз Зенит мечтал у себя сыграть ...
а тут совпадение такое случилось ...
бывает же ! )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:34
Миллер как всегда подсуетился. Не зря говорят Своя рука владыка. Он реальный хозяин и Газпрома, и РФС
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:29
В Ульяновске - нормально, главное, что бы не в Дубае!
drug01
drug01
вчера в 14:28
Надо быстрее решать ждём футбола!
Futurista
Futurista
вчера в 14:22
Неровное поле (паркет) стадиона "Волги" мог помешать бразильским танцорам Зенита...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 