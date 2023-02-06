Румынский клуб передумал играть с ульяновской «Волгой»

Румынский клуб «Минаур» передумал играть с «Волгой». Об этом сообщил пресс-атташе ульяновской команды Олег Савинов.

На каждый матч клубы заключают контракт, поскольку контрольные игры несут определённые расходы, там определённый документ, который предоставляется организатору сборов. Организатор предлагает соперника, если всех устраивает, то заключается контракт на проведение игры. Неделю назад определился соперник — «Минаур», контракт был подписан, буквально вчера в обед организатор сказал, что там передумали играть с нами. Нам предложили «Андижан».

Официальных объяснений не последовало, но нам это было не особо интересно, но и все мы взрослые люди, после ситуации с матчем «Енисей» — «Оцелул» сами всё понимаем. Мы не рассчитываем на получение неустойки, у «Енисея» была немного другая ситуация, они и румыны уже приехали на игру, приехали арбитры, им не заменили соперника, поэтому они потеряли деньги, учитывая аренду поля и другое. А мы ничего не потеряли, нам сразу нашли замену, поэтому никаких компенсаций не будем требовать.