Румынский клуб передумал играть с ульяновской «Волгой»

Румынский клуб «Минаур» передумал играть с «Волгой». Об этом сообщил пресс-атташе ульяновской команды Олег Савинов.
На каждый матч клубы заключают контракт, поскольку контрольные игры несут определённые расходы, там определённый документ, который предоставляется организатору сборов. Организатор предлагает соперника, если всех устраивает, то заключается контракт на проведение игры. Неделю назад определился соперник — «Минаур», контракт был подписан, буквально вчера в обед организатор сказал, что там передумали играть с нами. Нам предложили «Андижан».
Официальных объяснений не последовало, но нам это было не особо интересно, но и все мы взрослые люди, после ситуации с матчем «Енисей» — «Оцелул» сами всё понимаем. Мы не рассчитываем на получение неустойки, у «Енисея» была немного другая ситуация, они и румыны уже приехали на игру, приехали арбитры, им не заменили соперника, поэтому они потеряли деньги, учитывая аренду поля и другое. А мы ничего не потеряли, нам сразу нашли замену, поэтому никаких компенсаций не будем требовать.
Много раз видел в темах о Ростове как грамотные комменты болельщиков Ростова не попадали в топ, потому что туда выводили комменты одних и тех же пользователей которые писали целую статью скопированную из Википедии
При том что тот кто разместил эту статью даже не смотрел матч
Поверьте, настоящие болельщики Ростова в большинстве своём всё видят и всё понимают
В темах других команд я редко бываю, но полагаю что и там примерно такая же ситуация
Много раз видел в темах о Ростове как грамотные комменты болельщиков Ростова не попадали в топ, потому что туда выводили комменты одних и тех же пользователей которые писали целую статью скопированную из Википедии
При том что тот кто разместил эту статью даже не смотрел матч
Поверьте, настоящие болельщики Ростова в большинстве своём всё видят и всё понимают
В темах других команд я редко бываю, но полагаю что и там примерно такая же ситуация
"мне гораздо интереснее заходить и читать ваши бессмысленные потуги в борьбе с Гором. "
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Если вам нравится. Вот и читайте.
"уходил в подполье. на месяц".
В подполье ушли).
Что бы в течение месяца удалять лучшие комментарии Протона.
Посмотрите за январь месяц актив страницы у себя, там кроме Протона удалять ничего и нет. Вчера удалил ваши две, и вы недовольно начали возмущаться тут, но удалил их потому что правила позволяют, и мне они не понравились вовсе.
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"вот к примеру, Протон жену подтянул (с его слов), теперь она комментариев не пишет, а только его лайкает. и, как заверил Протон, продолжит эту стезю. ".
Вам какое дело, кого Протон подтянул? Жена - это брат или сестра? Можно подумать что массово каждый день человек ставит лайки протону) зачем злорадствовать
Важно то, что человек не нарушает правил.
Я помню, как вы кучу лайков выставили Элиаде, он вам не ответил взаимностью, возможно, Вас это огорчило). Как только Вы, уважаемый, попадаете в топ лучших, то с других двух начинаете лайкать себя. Я не против, это ваше право. Порой такие ваши ситуации вынуждают цепляться за мелочи.
Дорогой мой друг Байкал я к Вам не обращался, ситуация тут такая что многие не довольны клоноводоведением, а написали целую статью о протоне не понятно о чем, если вы хотите что бы Вас лайкали по больше то вам сделали предложение.
"мне гораздо интереснее заходить и читать ваши бессмысленные потуги в борьбе с Гором. "
------
Если вам нравится. Вот и читайте.
"уходил в подполье. на месяц".
В подполье ушли).
Что бы в течение месяца удалять лучшие комментарии Протона.
Посмотрите за январь месяц актив страницы у себя, там кроме Протона удалять ничего и нет. Вчера удалил ваши две, и вы недовольно начали возмущаться тут, но удалил их потому что правила позволяют, и мне они не понравились вовсе.
------
"вот к примеру, Протон жену подтянул (с его слов), теперь она комментариев не пишет, а только его лайкает. и, как заверил Протон, продолжит эту стезю. ".
Вам какое дело, кого Протон подтянул? Жена - это брат или сестра? Можно подумать что массово каждый день человек ставит лайки протону) зачем злорадствовать
Важно то, что человек не нарушает правил.
Я помню, как вы кучу лайков выставили Элиаде, он вам не ответил взаимностью, возможно, Вас это огорчило). Как только Вы, уважаемый, попадаете в топ лучших, то с других двух начинаете лайкать себя. Я не против, это ваше право. Порой такие ваши ситуации вынуждают цепляться за мелочи.
Дорогой мой друг Байкал я к Вам не обращался, ситуация тут такая что многие не довольны клоноводоведением, а написали целую статью о протоне не понятно о чем, если вы хотите что бы Вас лайкали по больше то вам сделали предложение.