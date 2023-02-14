РФС прорабатывает возможность игр сборных России с бразильскими клубами

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вчера, 13:34

По информации источника, РФС прорабатывает вариант проведения серии товарищеских матчей между сборной России и клубами бразильской Серии А.

Встречи планируется провести во время перерыва на игры национальных команд, который продлится с 20 по 30 марта 2023 года. Рассматривается также возможность участия в турне одной из юношеских сборных.

Окончательные договорённости пока нет, но в качестве потенциального соперника выступает «Коринтианс».