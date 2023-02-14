Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

РФС прорабатывает возможность игр сборных России с бразильскими клубами

вчера, 13:34

По информации источника, РФС прорабатывает вариант проведения серии товарищеских матчей между сборной России и клубами бразильской Серии А.

Встречи планируется провести во время перерыва на игры национальных команд, который продлится с 20 по 30 марта 2023 года. Рассматривается также возможность участия в турне одной из юношеских сборных.

Окончательные договорённости пока нет, но в качестве потенциального соперника выступает «Коринтианс».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В РФС подтвердили, что рассматривают проведение матчей с клубами Бразилии
Вчера, 16:16
РФС завтра примет решение о месте проведения матча «Волга» — «Зенит»
Вчера, 14:16
Официально«Зенит» сыграет товарищеский матч с клубом из ОАЭ
13 февраля Фото
«Галатасарай» сыграет с «Ромой» для помощи пострадавшим от землетрясений
09 февраля
Румынский клуб передумал играть с ульяновской «Волгой»
06 февраля
Румынский клуб отказался от товарищеского матча с «Оренбургом»
06 февраля
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:12
Только Америка (хоть и южная) спасёт нас.
pomor45
pomor45
вчера в 19:18
Это скорее проверка тренерского уровня Карпина, чем сборной.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:44
Трудятся на износ! И свой карман...А на выходе-"караван в песках".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:39, ред.
Дожил наш футбол до ручки. Сборная страны будет играть с клубами. Очень надеюсь, что эти матчи будут проходить без рекламы, шумихи, помпы. Не будут показывать по ТВ, корреспонденты не будут атаковать футболистов и тренера с вопросами о матче и перспективах сборной, и т.д, и т.п.
Чтобы вообще никто из нас не знал, когда, где и на каких стадионах состоятся эти встречи. Тихо прилетели в Бразилию, сыграли и так же тихо отбыли восвояси.
Смешно, когда кто-то начинает рассуждать о необходимости таких встреч. А слышать такое от пользователей...
lotsman
lotsman
вчера в 17:50
Это будет не плохо.
dok66
dok66
вчера в 17:22
Хорошо бы срослось . Латиносы - очень даже достойный соперник .
Doping87
Doping87
вчера в 16:31
Можно ещё с Африканскими сборными договариваться. Так будет интересней.
ДСА
ДСА
вчера в 15:39
Временно Зенит следует перевести в чемпионат Бразилии...
У ГАЗПРОМа денег хватит.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:51
Было бы интересно посмотреть.
adekvat
adekvat
вчера в 14:25
Это лучше чем с СНГ играть, можно было и с латиноамериканскими сборными договориться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:16
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:12
"Коринтианс" - достойный соперник. С "Зенитом" тоже наверняка договорятся.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:56
Хоть что-то, что можно назвать работой или потугой от РФС .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 