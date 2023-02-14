РФС прорабатывает возможность игр сборных России с бразильскими клубами

По информации источника, РФС прорабатывает вариант проведения серии товарищеских матчей между сборной России и клубами бразильской Серии А.
Встречи планируется провести во время перерыва на игры национальных команд, который продлится с 20 по 30 марта 2023 года. Рассматривается также возможность участия в турне одной из юношеских сборных.
Окончательные договорённости пока нет, но в качестве потенциального соперника выступает «Коринтианс».
Чтобы вообще никто из нас не знал, когда, где и на каких стадионах состоятся эти встречи. Тихо прилетели в Бразилию, сыграли и так же тихо отбыли восвояси.
Смешно, когда кто-то начинает рассуждать о необходимости таких встреч. А слышать такое от пользователей...
Чтобы вообще никто из нас не знал, когда, где и на каких стадионах состоятся эти встречи. Тихо прилетели в Бразилию, сыграли и так же тихо отбыли восвояси.
Смешно, когда кто-то начинает рассуждать о необходимости таких встреч. А слышать такое от пользователей...
У ГАЗПРОМа денег хватит.
У ГАЗПРОМа денег хватит.