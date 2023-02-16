ПСЖ готов бесплатно расстаться с Неймаром

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вчера, 12:55

ПСЖ больше не намерен сотрудничать с нападающим .

Парижане готовы отпустить бразильца бесплатно, в таком случае они сэкономят на зарплате игрока в 36 миллионов евро в год. Парижский клуб ассоциирует Неймара с имиджевыми рисками. Соглашение нападающего с ПСЖ рассчитано до 2027 года.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к футболисту.