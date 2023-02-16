ПСЖ готов бесплатно расстаться с Неймаром

ПСЖ больше не намерен сотрудничать с нападающим Неймаром.
Парижане готовы отпустить бразильца бесплатно, в таком случае они сэкономят на зарплате игрока в 36 миллионов евро в год. Парижский клуб ассоциирует Неймара с имиджевыми рисками. Соглашение нападающего с ПСЖ рассчитано до 2027 года.
Ранее сообщалось об интересе «Челси» к футболисту.
Ну а так что, если его реально готовы отпустить бесплатно, то ПСЖ покажет себя в очередной раз как клуб с самым неадекватным менеджментом. Когда три супер-звезды это плохо, но в любой другой команде Неймар принесет много пользы. В тот же МЮ вообще идеально встанет, а эти рассказы про то, что Неймар в обороне не участвует не соответствуют реальности. У ПСЖ самый слабый центр поля среди всех топ-клубов, один игрок хорошего уровня, а вешают все проблемы на звезд в атаке...
Ну а так что, если его реально готовы отпустить бесплатно, то ПСЖ покажет себя в очередной раз как клуб с самым неадекватным менеджментом. Когда три супер-звезды это плохо, но в любой другой команде Неймар принесет много пользы. В тот же МЮ вообще идеально встанет, а эти рассказы про то, что Неймар в обороне не участвует не соответствуют реальности. У ПСЖ самый слабый центр поля среди всех топ-клубов, один игрок хорошего уровня, а вешают все проблемы на звезд в атаке...
Игрок с такой оплатой "труда" должен делать разницу на поле. И желательно больше чем 2 раза в год и против грандов, а не против Осера или Анже.
Вообще, понятно, что Вератти это мало для центра поля и именно там главная проблема, но бразилец это явно больная тема
Игрок с такой оплатой "труда" должен делать разницу на поле. И желательно больше чем 2 раза в год и против грандов, а не против Осера или Анже.
Вообще, понятно, что Вератти это мало для центра поля и именно там главная проблема, но бразилец это явно больная тема