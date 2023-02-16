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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ готов бесплатно расстаться с Неймаром

вчера, 12:55

ПСЖ больше не намерен сотрудничать с нападающим Неймаром.

Парижане готовы отпустить бразильца бесплатно, в таком случае они сэкономят на зарплате игрока в 36 миллионов евро в год. Парижский клуб ассоциирует Неймара с имиджевыми рисками. Соглашение нападающего с ПСЖ рассчитано до 2027 года.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к футболисту.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:34
Напомнило фильм "Деловые люди".
Отдать Неймара бесплатно.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 21:46
Вот достойная трансферная цель для ЦСКА!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:39
Во даже как бывает. В народную команду фк СПАРТАК Москва командировать
СПАРТАК - ЧЕМПИОН!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:49
Неймар это разве футболист?
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:49
А Ней уже не нужен..
112910415
112910415
вчера в 18:52
топ-клубам необходимо взять паузу ...
когда ПСЖ предложит доплату, можно торговаться
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:59
НейМар еще года 3-4 может получать бешеную зарплату, смысл ему уходить? Не один клуб топ 5 лиг не даст ему и половину этой суммы.
Mi6
Mi6
вчера в 17:48
У Гинера появился шанс решить вопрос с напарником Фёдору Чаловв))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:38
Да уж...
С такой зарплатой ему будет тяжело устроиться...даже тяжелей чем Смольникову с Дзюбой...))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:08
Откуда информация, из каких источников ? Неужели шейхи, владельцы команды, повели себя как бабки на завалинке в деревне, пригласили к себе корреспондента из "Франс - футбола" и поделились с ним своими планами на счёт бразильца ? Не верю.
По поводу прошедшего матча хочу заметить, что не только Неймар, но и Месси в окружении других звёзд провалили эту игру, попав в волчий капкан, а встречались они не с мальчиками для битья, а с искушёнными мастерами своего дела, которые знают, как нейтрализовать лучших игроков соперника. И не только нейтрализовывать, но и самим вести игру, необходимую для достижения положительного результата.
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:57
петушок вали в крузейро ну или в аль-кебаб к кристинке
adekvat
adekvat
вчера в 16:38
Я бы еще доплатил тому кто его заберет вместе с Мбаппе пусть даже за бесплатно.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:22
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:21
    Так достал, что готовы понести многомиллионые убытки.
    3ton
    3ton
    вчера в 16:20, ред.
    В Барселону бы его .
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:19
    Понесет его теперь. Он ангел, а остальные *вно. Разоблачения рекой из глаз.
    INGUSH
    INGUSH
    вчера в 16:07
    С такой зарплатой , за троих должен играть! А он за себя даже не играет! Бессовестный тип
    agent Smith
    agent Smith ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 16:00
    Не для того из Манчестера одного павлина выкурили, чтобы другого брать.
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 15:49
    Правильно ,отпустите Неймара ,а его зарплату отдайте Меське,как это сделали в Барселоне!!!
    fq7uqtyeseu8
    fq7uqtyeseu8
    вчера в 15:36
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 15:35
      Все они мешают Мбаппе!
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89 ответ Nazi (раскрыть)
      вчера в 15:27
      А не очевидно, причем Неймар?
      Игрок с такой оплатой "труда" должен делать разницу на поле. И желательно больше чем 2 раза в год и против грандов, а не против Осера или Анже.
      Вообще, понятно, что Вератти это мало для центра поля и именно там главная проблема, но бразилец это явно больная тема
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 15:25
      К этому все и шло...
      Кстати, Месси тоже им мешает.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 15:19
      Вот он им "насолил" - если это только не вымысел журналистов.
      salleeh
      salleeh
      вчера в 15:08
      Неймар уже и судей раздражает, ноль внимания на фолы против него. А так он далек от настоящего футбола, жонглер не более. Современный футбол жёсткий, а Неймар нежный, пусть в цирке себя попробует…
      ssspartak
      ssspartak
      вчера в 15:01
      Он не играет на те деньги, которые ему платят. Скорее неймар медийная личность для клуба. Пиар, реклама, обложки, контракты... Задуматься серьезно если, то он просто хороший игрок, уровнем выше среднего. Но не топ
      амурец
      амурец
      вчера в 14:47
      ПСЖ от Месси надо избавляться
      Nazi
      Nazi
      вчера в 14:46
      Накупили 5 полузащей, а в играет какой-то ноунейм.. При чем Неймар?

      Еще Мбаппе продайте, а тупого лейси продлите лет на 10 :)
      НЕЭГО И СТ
      НЕЭГО И СТ
      вчера в 14:22
      Слабый он... И гульнуть любит...
      Бубнин
      Бубнин
      вчера в 14:12
      К бесплатному Неймару "Челси" потеряет всякий интерес.
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