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Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Лео перейдёт в МЛС

вчера, 22:45

Нападающий Лионель Месси может покинуть ПСЖ.

Лео всё больше сомневается, что ему нужно продолжать выступать за парижский клуб. Ещё в начале февраля руководство парижан отмечало, что продление контракта с аргентинцем может быть проблемой.

Приоритетным вариантом для Месси является переход в МЛС, где он может стать игроком «Интер Майами».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 02:29
Ждём очередное глупое заявление от Месси, после ответного матча Мюнхене.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 02:06
Для Месси деньги важнее всего.
sova147
sova147
сегодня в 00:40
Вначале надо закончить сезон и после думать!
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:08, ред.
Да не похоже думает как дальше че. Понять можно
Elliada
Elliada ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 23:05
Утка это и всё.
Comentarios
Comentarios ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:03
Сам понять не может че охота
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:02
С таким настроем псж не пройдет Баварию, у которой из происшествий это только то, что Нойер на лыжах покатался
Elliada
Elliada
вчера в 23:01
Брехня. В ПСЖ платят хорошо, сами предлагают улучшенный контракт. Смысл переходить в МЛС??? Чего ради?

Самый высокооплачиваемый футболист МЛС - Шакири с зарплатой 8 млн долларов в год. Это копейки по сравнению с зарплатой Месси в ПСЖ
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:55
Все идут ближе к пескам, нефти, газу...
А он на чужбину))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 22:53
Накинули гав..а на вентилятор... Хе..
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:50
Эххехе
Гость
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