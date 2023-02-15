Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Лео перейдёт в МЛС

1676490333

вчера, 22:45

Нападающий может покинуть ПСЖ .

Лео всё больше сомневается, что ему нужно продолжать выступать за парижский клуб. Ещё в начале февраля руководство парижан отмечало, что продление контракта с аргентинцем может быть проблемой.