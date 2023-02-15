Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Лео перейдёт в МЛС

Нападающий Лионель Месси может покинуть ПСЖ.
Лео всё больше сомневается, что ему нужно продолжать выступать за парижский клуб. Ещё в начале февраля руководство парижан отмечало, что продление контракта с аргентинцем может быть проблемой.
Приоритетным вариантом для Месси является переход в МЛС, где он может стать игроком «Интер Майами».
Самый высокооплачиваемый футболист МЛС - Шакири с зарплатой 8 млн долларов в год. Это копейки по сравнению с зарплатой Месси в ПСЖ
Самый высокооплачиваемый футболист МЛС - Шакири с зарплатой 8 млн долларов в год. Это копейки по сравнению с зарплатой Месси в ПСЖ
А он на чужбину))
А он на чужбину))