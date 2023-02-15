Боэли встретился с представителями ПСЖ относительно трансфера Неймара

Нападающий Неймар может покинуть ПСЖ.
Владелец «Челси» Тодд Боэли во вторник встретился с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи относительно трансфера бразильца этим летом.
Ранее стало известно, что ПСЖ готов продать Неймара.
Нападающий Неймар может покинуть ПСЖ.
Владелец «Челси» Тодд Боэли во вторник встретился с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи относительно трансфера бразильца этим летом.
Ранее стало известно, что ПСЖ готов продать Неймара.
А потом результата не будет, деньги всё и Челси всё :( будем плакать:(,лично я буду я за Челси с времен Рудда Гулита и Виали,я могу и не пережить крах любимого клуба.
А потом результата не будет, деньги всё и Челси всё :( будем плакать:(,лично я буду я за Челси с времен Рудда Гулита и Виали,я могу и не пережить крах любимого клуба.
Кто рулит? Мбаппе?
Кто рулит? Мбаппе?
https://www.youtube.com/watch?v=VtzCs4kSMV8