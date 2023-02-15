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Боэли встретился с представителями ПСЖ относительно трансфера Неймара

вчера, 21:56

Нападающий Неймар может покинуть ПСЖ.

Владелец «Челси» Тодд Боэли во вторник встретился с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи относительно трансфера бразильца этим летом.

Ранее стало известно, что ПСЖ готов продать Неймара.

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Челси  ПСЖ  Неймар  Боэли Тодд  Аль-Хелаифи Нассер
Перевод с tuttomercatoweb.com Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
Antonio Antonio
Antonio Antonio
сегодня в 03:19
Челси не имеет вектора ,по которому они следуют в своей трансферной политике. При таком отношении к делу не избежать краха.В трансферам нужен толк,чтобы они давали результат .Уход Неймара неплох для ПСЖ .Наличие двух медведей в берлоге как Неймар и Мбаппе вредит команде. Будет ещё и Неймар ,а потом можно купить Месси,Роналду,Бензема.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 23:46
так он же хозяин Челси,он думает,что благо делает для клуба,скупая туда всё,что можно купить за дорогоа,пока Тодда не вылечат он и будет скупать неликвид за поезда денег.
А потом результата не будет, деньги всё и Челси всё :( будем плакать:(,лично я буду я за Челси с времен Рудда Гулита и Виали,я могу и не пережить крах любимого клуба.
youtomee
youtomee ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 23:30
хрен с ним с гражданином, Челси спасать надо
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:58
Все в рассыпную? Месси в МЛС! Неймар в туман)
Кто рулит? Мбаппе?
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 22:23
А куда позвонить или написать,что бы Тодда Боэли проверили в Лондонском Психоневрологическом Диспансере,видно же,что человек болен на голову по полной,надо спасать гражданина.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:15
Давайте устроим неймару темную
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:13
Вот и встретились швырятели денег))
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