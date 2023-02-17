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Защитник сборной Мексики перешёл в «Барселону»

сегодня, 21:33

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиан Араухо переходит в «Барселону».

На официальном сайте клуба сообщается, что американцы получат процент, если игрок в дальнейшем будет продан. По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, контракт с мексиканцем подписан на 3,5 года.

Каталонцы ранее не успели подписать футболиста до закрытия трансферного окна, опоздав на 18 секунд. ФИФА не дала разрешение на трансфер. «Сине-гранатовые» обжаловали это решение в CAS, в итоге клуб добился перехода Араухо.

Игрок до конца сезона будет выступать за вторую команду «Барселоны».

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:36
Он и сейчас вряд ли переходит... Просто идут переговоры.
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