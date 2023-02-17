Защитник сборной Мексики перешёл в «Барселону»

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиан Араухо переходит в «Барселону».
На официальном сайте клуба сообщается, что американцы получат процент, если игрок в дальнейшем будет продан. По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, контракт с мексиканцем подписан на 3,5 года.
Каталонцы ранее не успели подписать футболиста до закрытия трансферного окна, опоздав на 18 секунд. ФИФА не дала разрешение на трансфер. «Сине-гранатовые» обжаловали это решение в CAS, в итоге клуб добился перехода Араухо.
Игрок до конца сезона будет выступать за вторую команду «Барселоны».