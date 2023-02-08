Дзаньоло перешёл в «Галатасарай»

Полузащитник Николо Дзаньоло перешёл из «Ромы» в «Галатасарай».
Ранее сообщалось, что турецкий клуб заплатит 16,5 млн евро, еще 12 млн — бонусы. Соглашение игрока с его новой командой рассчитано на 4 года, стоимость выкупа 35 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 3,5 млн евро в год.
За «Рому» Дзаньоло играл с 2018 года.
Но очень обидно, что не смогут никого взять взамен, было бы интересно посмотреть на Тадича(
И для Дзаньоло норм, хоть игровая практика будет, если заиграет, тот же Милан легко выложит 35 лямов летом
Да и сам Николо виноват что так вышло, начал требовать трансфер в Милан, контракт хотел по жирнее, а Рома в него верила, лечила 2 раза от тяжелейших крестов, давала шанс был центром проекта, в итоге не оправдал ожидания…
Если не ошибаюсь, о нем говорил Тотти как о новом наследнике Рима? Грустно получилось в итоге. Ощущение, что обе стороны относительно вежливо, но настойчиво избавились друг от друга.
Но очень обидно, что не смогут никого взять взамен, было бы интересно посмотреть на Тадича(
И для Дзаньоло норм, хоть игровая практика будет, если заиграет, тот же Милан легко выложит 35 лямов летом
Да и сам Николо виноват что так вышло, начал требовать трансфер в Милан, контракт хотел по жирнее, а Рома в него верила, лечила 2 раза от тяжелейших крестов, давала шанс был центром проекта, в итоге не оправдал ожидания…
Если не ошибаюсь, о нем говорил Тотти как о новом наследнике Рима? Грустно получилось в итоге. Ощущение, что обе стороны относительно вежливо, но настойчиво избавились друг от друга.