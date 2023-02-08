Дзаньоло перешёл в «Галатасарай»

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вчера, 23:11

Полузащитник перешёл из «Ромы» в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб заплатит 16,5 млн евро, еще 12 млн — бонусы. Соглашение игрока с его новой командой рассчитано на 4 года, стоимость выкупа 35 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 3,5 млн евро в год.

За «Рому» Дзаньоло играл с 2018 года.