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Дзаньоло перешёл в «Галатасарай»

вчера, 23:11

Полузащитник Николо Дзаньоло перешёл из «Ромы» в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб заплатит 16,5 млн евро, еще 12 млн — бонусы. Соглашение игрока с его новой командой рассчитано на 4 года, стоимость выкупа 35 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 3,5 млн евро в год.

За «Рому» Дзаньоло играл с 2018 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:41
Хороший трансфер для Ромы
Но очень обидно, что не смогут никого взять взамен, было бы интересно посмотреть на Тадича(
И для Дзаньоло норм, хоть игровая практика будет, если заиграет, тот же Милан легко выложит 35 лямов летом
Да и сам Николо виноват что так вышло, начал требовать трансфер в Милан, контракт хотел по жирнее, а Рома в него верила, лечила 2 раза от тяжелейших крестов, давала шанс был центром проекта, в итоге не оправдал ожидания…
Если не ошибаюсь, о нем говорил Тотти как о новом наследнике Рима? Грустно получилось в итоге. Ощущение, что обе стороны относительно вежливо, но настойчиво избавились друг от друга.
4vr29qfqjut4
4vr29qfqjut4 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:04
Четыре года это хорошо!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:46
Ну это уже не новость. Это уже было предсказуемо.
Гость
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