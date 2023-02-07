От Энцо до Моргана. Трансферные рекорды английских клубов

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вчера, 23:40

Первая десятка рекордсменов – дороже 40 миллионов фунтов.

Нынешней зимой только и разговоры о том, насколько мощную трансферную кампанию устроил «Челси». Мощную и безумную. Кажется, что в январе «синие» побили все разумные рекорды в разных классификациях. Мы решили, что это хороший повод вспомнить рекордные подписания английских клубов. Как минимум первую десятку самых дорогих сделок для каждого представителя АПЛ .

1. Энцо Фернандес («Челси»; 106,8 млн фунтов; 2023 год)

Да, рекорд все-таки у «Челси» и этой зимы. Сага с переходом аргентинца на «Стэмфорд Бридж» получилась страстной и захватывающей. В конечном итоге «Челси» и агенту Энцо удалось сломать «Бенфику» и вынудить ее продать лучшего молодого игрока ЧМ -2022. Вряд ли лиссабонцы должны сильно расстраиваться. Ведь летом 2022 года они приобрели Фернандеса всего лишь за 16 миллионов фунтов со всеми бонусами. А через семь месяцев продали с «наваром» в 90 миллионов. Или они рассчитывали, что Фернандес станет еще дороже? Вряд ли. На трансферном голоде «Челси» и ажиотаже после чемпионства Аргентины цена выглядит даже завышенной.

2. Джек Грилиш («Манчестер Сити»; 100 млн фунтов; 2021 год)

Грилиш стал не только рекордным приобретением «Сити», но и самым дорогим британским футболистом всех времен. И после его перехода из «Астон Виллы» многие ожидали большего. Теперь же Джек подвергается критике после любого мало-мальски невыразительного матча. Большая цена связана с большим давлением. Особенно когда ты играешь за клуб, который обязан побеждать в каждом матче и в каждом турнире. Прибытие Холанда, наверное, немного сдвинуло фокус внимания с Грилиша, и ему стало легче.

3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»; 89,5 млн фунтов; 2016 год)

А говорят, что рынок обезумел в последние годы. Вот сделка, случившаяся еще семь лет назад. И близка к рекордной, а для МЮ таковой и является. Правда, ее кто-то считает одним из примеров самой бессмысленной траты такой уймы денег. Погба уже свободным агентом вернулся в «Ювентус» летом 2022 года. Кто знает, вдруг «Юнайтед» пойдет на новый круг и опять попытается его вернуть?

4. Дарвин Нуньес («Ливерпуль»; 85 млн фунтов; 2022 год)

Нуньес был обречен на усиленное давление. И не только из-за цены. Одновременно главные на тот момент конкуренты в борьбе за доминирование в Англии подписали ударных форвардов. Но если Холанд в «Сити» оправдывает вложения, то о Нуньесе того же не скажешь. После потери Садио Мане от него на «Энфилде» ждали многого, но пока среди достижений 22-летнего уругвайца – побитый трансферный рекорд «Ливерпуля» и смещение с первой строчки ван Дейка.

5. Николя Пепе («Арсенал»; 72 млн фунтов; 2019 год)

Предыдущий рекордсмен «Арсенала» Обамеянг все же оставил больший след на «Эмирейтс», чем ивуариец, который блистал лишь эпизодически. Он так и не смог закрепиться в команде, обрести стабильность. Одними всплесками АПЛ не покоришь, и нынешний сезон Пепе проводит в аренде в «Ницце». Правда, и там не блещет, поэтому французский клуб продолжил усиливать атаку, задвигая Пепе, который вряд ли вернется в Северный Лондон.

6-7. Танги Ндомбеле («Тоттенхэм»; 63 млн фунтов; 2019 год)

Ндомбеле в «Тоттенхэме» тоже эпизодически блистал. Но уж очень редко показывал выдающийся уровень, который соответствовал бы его таланту и высоким ожиданиям. И в целом Ндомбеле в «Тоттенхэме» разочаровал. В прошлом сезоне фанаты уже даже откровенно освистывали француза. Вскоре он вернулся в «Лион», а оттуда отправился в аренду в «Наполи», где может стать неожиданно чемпионом Италии.

6-7. Александер Исак («Ньюкасл»; 63 млн фунтов; 2022 год)

Когда у «Ньюкасла» появились богатые владельцы из Саудовской Аравии, вопрос нового трансферного рекорда «сорок» был делом времени. Многообещающий форвард из «Реала Сосьедад» Исак стал этим рекордсменом, придя в команду через полгода после предыдущего самого дорогого игрока клуба – Бруну Гимараеса. Исаку не очень везло с травмами, но когда он выходил на поле, доказывал свою ценность.

8-9. Гильфи Сигурдссон («Эвертон»; 45 млн фунтов; 2017 год)

Мы представляем «Эвертон» как безумных транжир, но их трансферный рекорд не так и велик на фоне остальных представителей АПЛ . Тремя годами ранее «ириски» подписали предыдущего рекордсмена: Ромелу Лукаку из «Челси» за 31,8 млн фунтов. Потом его «обесценил» Сигурдссон из «Суонси». Однако только в сезоне-2018/19 Гильфи блеснул по-настоящему, забив 13 мячей и сделав шесть голевых передач в АПЛ . В других сезонах смотрелся бледно и ушел свободным агентом.

8-9. Себастьен Аллер («Вест Хэм»; 45 млн фунтов; 2019 год)

До недавних проблем со здоровьем Аллер поражал своей результативностью в «Аяксе». Туда он перебрался через полтора года после того, как стал рекордным подписанием «Вест Хэма». И в Англии у Аллера не задалось. Всего 10 мячей в 48 матчах Премьер-Лиги. Зато всем запомнился его последний мяч в падении через себя в ворота «Кристал Пэлас».

10. Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»; 42,5 млн фунтов; 2022 год)