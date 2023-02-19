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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2022/2023

Болельщики ПСЖ хотят, что Гальтье продолжил тренировать команду

сегодня, 14:56

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье столкнулся с резкой критикой из-за неудачных результатов команды.

Исследовательский центр Odoxa провёл опрос среди болельщиков парижского клуба, чтобы узнать, хотят ли они отставки 56-летнего специалиста.

59% фанатов считают, что проблема ПСЖ не в тренере, а 71% болельщиков хочет, чтобы Гальтье продолжил руководить командой минимум до ответного матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 17:14
Походу не передумали- ПСЖ победил!!!
112910415
112910415
сегодня в 16:39
... близится к концу матч с Лиллем
парижане проигрывают ...
болельщики не передумали ?
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:13, ред.
Так после ответного матча с Баварией голоса поменяются на 180 градусов)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:26
Ну не знаю на сколько болелы ПСЖ в адекватном состоянии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:05, ред.
Отставка это не просто увольнение...
А замена на определённую личность...
Вот и надо было задавать вопрос не просто про отставку....а про того кого хотите видеть в дальнейшем....

Попрощаться не хлопотно.....хлопотно достойную замену найти....
Capral
Capral
сегодня в 15:00
Пользователи Соккера гонят тренера из команды, а болелы клуба за тренера.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:57
Тяжело верится в этот бред.
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