Болельщики ПСЖ хотят, что Гальтье продолжил тренировать команду

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сегодня, 14:56

Главный тренер ПСЖ столкнулся с резкой критикой из-за неудачных результатов команды.

Исследовательский центр Odoxa провёл опрос среди болельщиков парижского клуба, чтобы узнать, хотят ли они отставки 56-летнего специалиста.