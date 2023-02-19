Болельщики ПСЖ хотят, что Гальтье продолжил тренировать команду

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье столкнулся с резкой критикой из-за неудачных результатов команды.
Исследовательский центр Odoxa провёл опрос среди болельщиков парижского клуба, чтобы узнать, хотят ли они отставки 56-летнего специалиста.
59% фанатов считают, что проблема ПСЖ не в тренере, а 71% болельщиков хочет, чтобы Гальтье продолжил руководить командой минимум до ответного матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.
парижане проигрывают ...
болельщики не передумали ?
парижане проигрывают ...
болельщики не передумали ?
А замена на определённую личность...
Вот и надо было задавать вопрос не просто про отставку....а про того кого хотите видеть в дальнейшем....
Попрощаться не хлопотно.....хлопотно достойную замену найти....
А замена на определённую личность...
Вот и надо было задавать вопрос не просто про отставку....а про того кого хотите видеть в дальнейшем....
Попрощаться не хлопотно.....хлопотно достойную замену найти....