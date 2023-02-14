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Гендиректор ЦСКА помог упростить процедуру получения Fan ID в Москве

вчера, 11:02

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев помог в упрощении процедуры получения Fan ID в Москве.

Источник сообщил:

Благодаря работе функционера, который взаимодействовал с госструктурами, оформить паспорт болельщика можно будет не в восьми флагманских центрах, а в любом. В ближайшее время планируется, что поход в МФЦ будет исключен — процесс станет полностью электронным.

Паспорт болельщика был введён с начала сезона 2022/23 только на 5 стадионах. Весной Fan ID станет обязательным для посещения всех матчей РПЛ.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:43
Кучерявый сам начал печатать "ценники",не отличимые от государственных.Ну как в мухорайках,именуемых "частными ВУЗами"-"Дипломы государственнго образца".
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:20
Это хорошо. А я буду смотреть в ТВящик - если будет трансляция...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:09
На деле показана забота о болельщиках.
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