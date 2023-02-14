Гендиректор ЦСКА помог упростить процедуру получения Fan ID в Москве

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вчера, 11:02

Генеральный директор ЦСКА помог в упрощении процедуры получения Fan ID в Москве.

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Благодаря работе функционера, который взаимодействовал с госструктурами, оформить паспорт болельщика можно будет не в восьми флагманских центрах, а в любом. В ближайшее время планируется, что поход в МФЦ будет исключен — процесс станет полностью электронным.