Болельщики «Арсенала» бросали в Де Брюйне бутылки во время матча

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вчера, 17:33

Болельщики «Арсенала» проявили неспортивное поведение во время перенесённого матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

Когда полузащитник «горожан» на 87-й минуте покидал поле, фанаты лондонского клуба бросали в бельгийца пластиковые бутылки и стаканчики.

Футбольная ассоциация Англии начала расследование в этом отношении, потому что данный эпизод был включен в судейский протокол.