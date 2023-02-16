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Болельщики «Арсенала» бросали в Де Брюйне бутылки во время матча

вчера, 17:33
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Болельщики «Арсенала» проявили неспортивное поведение во время перенесённого матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

Когда полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне на 87-й минуте покидал поле, фанаты лондонского клуба бросали в бельгийца пластиковые бутылки и стаканчики.

Футбольная ассоциация Англии начала расследование в этом отношении, потому что данный эпизод был включен в судейский протокол.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:41
Проблема не в бутылках, проблема в том что они пустые были. Обидно, так хотелось холодненького глотнуть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:07
В очередной раз мы наблюдаем несдержанность участников футбольных событий.
Микель без сомнения спровоцировал, поступил крайне некрасиво и не по спортивному, зачем Кевин поддал Артету?
Английские болельщики это отдельный разговор, когда игрок забивает - он на щите, боготворят и носят на руках, но стоит ему"споткнуться, захромать", всё, враг номер один. Болельщики туманного Альбиона не помнят добра, это их отличительная черта.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:50
Наказать уродов матчем без зрителей
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:31
Ну как говорится "в семье не без урода..." а кидаться они стали из-за того, что Кевин толкнул Артету, хотя Микель сам спровоцировал эту некрасивую ситуацию....
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 17:44
Накажут... Хотя МС их уже наказал... Не надо было Артете прыгать как козлик на бровке раньше времени... Гав..як он ещё против лысого...
6488b7h3padz
6488b7h3padz
вчера в 17:41
    Neutron034
    Neutron034
    вчера в 17:40
    Не только у Арсенала есть такие болельщики, такие есть везде. Кевин не виноват, что их игрок отдал пас Кевину, а он что - забил как было нужно.
    Гость
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