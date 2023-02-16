Болельщики «Арсенала» бросали в Де Брюйне бутылки во время матча

Болельщики «Арсенала» проявили неспортивное поведение во время перенесённого матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).
Когда полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне на 87-й минуте покидал поле, фанаты лондонского клуба бросали в бельгийца пластиковые бутылки и стаканчики.
Футбольная ассоциация Англии начала расследование в этом отношении, потому что данный эпизод был включен в судейский протокол.
Микель без сомнения спровоцировал, поступил крайне некрасиво и не по спортивному, зачем Кевин поддал Артету?
Английские болельщики это отдельный разговор, когда игрок забивает - он на щите, боготворят и носят на руках, но стоит ему"споткнуться, захромать", всё, враг номер один. Болельщики туманного Альбиона не помнят добра, это их отличительная черта.
Микель без сомнения спровоцировал, поступил крайне некрасиво и не по спортивному, зачем Кевин поддал Артету?
Английские болельщики это отдельный разговор, когда игрок забивает - он на щите, боготворят и носят на руках, но стоит ему"споткнуться, захромать", всё, враг номер один. Болельщики туманного Альбиона не помнят добра, это их отличительная черта.