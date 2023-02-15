Болельщики «Баварии» выразили недовольство ценами на билеты матчей ЛЧ

Болельщики «Баварии» выразили недовольство ценами на билеты матчей 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ.
Во время выездной игры был вывешен баннер со словами: «70 евро? Мы всё ещё не Неймар. Двадцать достаточно». Также текст содержал оскорбительные выражения в адрес «Пари Сен-Жермен».
Ранее болельщики мюнхенской команды уже выражали протесты в связи со стоимостью билетов на матчи главного европейского клубного турнира.
А утром в соседнем баре "Баварского" на похмелье или китайского "Зеленого чая" как мну)))
А утром в соседнем баре "Баварского" на похмелье или китайского "Зеленого чая" как мну)))
Или в Германии посещаемость такая высокая из-за нормальных цен?
Или в Германии посещаемость такая высокая из-за нормальных цен?