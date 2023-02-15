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Болельщики «Баварии» выразили недовольство ценами на билеты матчей ЛЧ

вчера, 10:25
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Болельщики «Баварии» выразили недовольство ценами на билеты матчей 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ.

Во время выездной игры был вывешен баннер со словами: «70 евро? Мы всё ещё не Неймар. Двадцать достаточно». Также текст содержал оскорбительные выражения в адрес «Пари Сен-Жермен».

Ранее болельщики мюнхенской команды уже выражали протесты в связи со стоимостью билетов на матчи главного европейского клубного турнира.

Болельщики «Баварии» выразили недовольство ценами на билеты матчей ЛЧ

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«Мы не Неймар». Болельщики «Баварии» недовольны ценами на билеты на ЛЧ
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:38
Скряги! Много 70? Возьмите шнапса на 20 и сырок на закуску! И сиди дома у голубого экрана)
А утром в соседнем баре "Баварского" на похмелье или китайского "Зеленого чая" как мну)))
shlomo
shlomo
вчера в 10:34
Кризис который Европа сама себе устроила... чё теперь жаловаться
протон
протон
вчера в 10:30
Мюнхенцы не видели цен на билеты Интера? :(
Или в Германии посещаемость такая высокая из-за нормальных цен?
c4x86tt4tzbf
c4x86tt4tzbf
вчера в 10:29
На полтиннике надо сходиться
Гость
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