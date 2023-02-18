Фанат МЮ оскорблял болельщиков «Барселоны», но его настигла карма

Интересный случай произошёл после матча 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».
Болельщик МЮ через ограждение начал оскорблять фанатов каталонского клуба. Один из фантов «Барселоны», перекинув руку через ограждение, забрал у болельщика «Ман Юнайтед» шапку.
Мне интересно знать, чем их там кормят ))
Мне интересно знать, чем их там кормят ))
- Шляпу сними..
- Шляпу сними..
туловища, и кричит:
- Шапку сперли! Шапку сперли!
Дежурный, удивленно:
- А чего ты так руки держишь?
- Ой, и арбузы сперли!
туловища, и кричит:
- Шапку сперли! Шапку сперли!
Дежурный, удивленно:
- А чего ты так руки держишь?
- Ой, и арбузы сперли!