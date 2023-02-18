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Фанат МЮ оскорблял болельщиков «Барселоны», но его настигла карма

сегодня, 11:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Интересный случай произошёл после матча 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

Болельщик МЮ через ограждение начал оскорблять фанатов каталонского клуба. Один из фантов «Барселоны», перекинув руку через ограждение, забрал у болельщика «Ман Юнайтед» шапку.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 19:17
- когда этот толстяк...
Мне интересно знать, чем их там кормят ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:18
Советская классика:

- Шляпу сними..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:17
Весёлое видео на самом деле.
Neuron0037
Neuron0037
сегодня в 14:16
А какой файф от такого поступка?
112910415
112910415
сегодня в 13:40
несимметричный ответ !
Брулин
Брулин
сегодня в 13:37
ЛГБТ-фанаты «МЮ» «Радужные дьяволы» обеспокоены желанием саудовцев и катарцев приобрести клуб: «Покупатель должен быть привержен превращению футбола в спорт для всех»
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 13:07
Очень хорошо..
протон
протон
сегодня в 12:38
Нужно снимать шляпу, когда общаешься с сине-гранатовыми
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:27, ред.
Карма настигла его ещё раньше....когда этот толстяк оказался один на пустующем стадионе в чужой стране.....в феврале в шортах...и глупой шляпе...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 12:20
В милицию прибегает мужик. Держит руки, далеко отставив локти от
туловища, и кричит:
- Шапку сперли! Шапку сперли!
Дежурный, удивленно:
- А чего ты так руки держишь?
- Ой, и арбузы сперли!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:08
выпросил в конце концов...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:58
А могли бы и по мордасам дать... повезло ему...:)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:52
Не по Сеньке шапка...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:49
Такое происходит сплош и рядом,хорошо что кошелёк не забрал, или телефон!
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