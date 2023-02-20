Мбаппе поддержал Неймара после травмы

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в соцсетях поддержал партнёра по команде Неймара после полученной бразильцем травмы.
Оставайся сильным, Неймар. Вся команда ждёт твоего скорейшего возвращения. Вперёд, бро.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в соцсетях поддержал партнёра по команде Неймара после полученной бразильцем травмы.
Оставайся сильным, Неймар. Вся команда ждёт твоего скорейшего возвращения. Вперёд, бро.
Уважаемый господин Смит!
Вы уверены, что упомянутый Вами "игрок", который "стрельнул", не клон?
Уважаемый господин Смит!
Вы уверены, что упомянутый Вами "игрок", который "стрельнул", не клон?