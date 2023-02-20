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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе поддержал Неймара после травмы

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sova147
sova147 ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 16:55
Конечно свой человек, молодец !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:52
От души в душу бро...
Шуnя771
Шуnя771 ответ agent Smith (раскрыть)
сегодня в 16:26
Доброго вечера всем!

Уважаемый господин Смит!

Вы уверены, что упомянутый Вами "игрок", который "стрельнул", не клон?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:21
Одно дело делают, как не поддержать
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